Madre cubana encuentra a su hijo desaparecido tras sufrir depresión en Canadá

La escritora cubana Jocy Medina, radicada en Canadá, anunció en redes sociales este sábado que su hijo Dennis apareció con vida.

“Amigos, ya encontramos a Dennis. Lo encontramos vivo que es lo que cuenta. Gracias a todos por sus tan profundas y poderosas oraciones”, dijo.

El joven llevaba dos noches desaparecido en la ciudad de Ottawa, tras salir de casa en un estado de profunda depresión.

La mujer agradeció a todos los amigos que colaboraron en la búsqueda de Dennis y dijo que pronto daría más detalles.

Pedido de ayuda en la búsqueda

Medina había compartido imágenes recientes del joven y pidió la colaboración ciudadana para encontrarlo el pasado viernes, tras buscarlo sin éxito en hospitales, refugios y calles de la capital canadiense.

“Lo he buscado en hospitales, en las calles, en los shelters, en todas las esquinas de esta ciudad”, escribió en un mensaje difundido por sus redes sociales.

“Salió de casa con una depresión infinita. Ya estoy perdiendo las esperanzas. Pero no hay dolor que se compare con el dolor de perder a un hijo, por eso jamás dejaré de buscarlo”, expresó conmovida.

La escritora pidió a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse con ella de inmediato, y solicitó a la comunidad que comparta el mensaje para aumentar las posibilidades de encontrarlo.

“Recen a Dios porque mi hijo esté bien y que aparezca sano”, pidió.

