Escritora cubana busca a su hijo desaparecido en Canadá tras sufrir depresión

La escritora cubana Jocy Medina, radicada en Canadá, denunció en redes sociales la desaparición de su hijo Dennis, quien fue visto por última vez hace dos noches en la ciudad de Ottawa, tras salir de casa en un estado de profunda depresión.

Medina ha compartido imágenes recientes del joven y ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo, tras buscarlo sin éxito en hospitales, refugios y calles de la capital canadiense.

“Lo he buscado en hospitales, en las calles, en los shelters, en todas las esquinas de esta ciudad”, escribió en un mensaje difundido por sus redes sociales.

“Salió de casa con una depresión infinita. Ya estoy perdiendo las esperanzas. Pero no hay dolor que se compare con el dolor de perder a un hijo, por eso jamás dejaré de buscarlo”, expresó conmovida.

La escritora pidió a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse con ella de inmediato, y solicitó a la comunidad que comparta el mensaje para aumentar las posibilidades de encontrarlo.

“Recen a Dios porque mi hijo esté bien y que aparezca sano”, pidió.

Hasta el momento, no se ha reportado información oficial sobre la desaparición, aunque medios locales y organizaciones comunitarias en Ottawa ya han comenzado a difundir el caso para apoyar en la búsqueda.