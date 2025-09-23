Cubana en Canadá va a un quiosco de comida cubana y se lleva una sorpresa: "Me quedé fría"

Una cubana residente en Canadá compartió en TikTok la sorpresa que se llevó al visitar un restaurante llamado La Cubana, en Toronto, donde esperaba encontrar a paisanos detrás del mostrador, pero terminó siendo atendida por trabajadores chinos.
“Me quedé fría. Para mí, esto es lo nunca visto. Vine a este kiosquito cubano que se llama La Cubana, súper emocionada, y resulta que son chinos vendiendo comida cubana”, comentó en el video la usuaria azulina.diario.
La joven explicó que al entrar al local ni siquiera saludó a la dependienta de la emoción que tenía por probar la comida, pero luego se llevó la sorpresa: “No hablan ni español, son chinos vendiendo comida cubana, ¿ustedes entienden eso?”.
A pesar de lo inesperado, la clienta probó el menú compuesto por tostones, aguacate, carne desmechada y arroz congrí. “La comida está rica, está rica, pero yo tenía la ilusión de que iban a ser cubanos”, dijo entre risas y asombro.
El video se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos usuarios comentan la globalización de la gastronomía y lo habitual que resulta encontrar cocinas de un país gestionadas por personas de otras culturas.
Preguntas frecuentes sobre la globalización de la gastronomía cubana en el extranjero
¿Por qué una cubana se sorprendió al ser atendida por chinos en un quiosco de comida cubana en Canadá?
La cubana esperaba ser atendida por paisanos en un restaurante de comida cubana en Toronto. Sin embargo, se sorprendió al ver que el personal era de origen chino, lo que resaltó la globalización de la gastronomía donde personas de diversas culturas gestionan cocinas de otros países.
¿Cómo fue la experiencia de la cubana al probar la comida en el quiosco atendido por chinos?
A pesar de la sorpresa inicial, la cubana disfrutó del menú, que incluía tostones, aguacate, carne desmechada y arroz congrí. Comentó que la comida estaba rica, aunque su expectativa era que el lugar estuviera gestionado por cubanos.
¿Qué refleja la reacción de la cubana sobre los cambios en la gastronomía cubana en el extranjero?
Refleja la globalización y la mezcla cultural que se observa en la gastronomía mundial, donde cocinas tradicionales son gestionadas por personas de diferentes culturas, volviendo más accesibles platos típicos cubanos a audiencias internacionales.
