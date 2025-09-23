Cubana en Canadá va a un quiosco de comida cubana y se lleva una sorpresa: "Me quedé fría"

Una cubana residente en Canadá compartió en TikTok la sorpresa que se llevó al visitar un restaurante llamado La Cubana, en Toronto, donde esperaba encontrar a paisanos detrás del mostrador, pero terminó siendo atendida por trabajadores chinos.

“Me quedé fría. Para mí, esto es lo nunca visto. Vine a este kiosquito cubano que se llama La Cubana, súper emocionada, y resulta que son chinos vendiendo comida cubana”, comentó en el video la usuaria azulina.diario.

La joven explicó que al entrar al local ni siquiera saludó a la dependienta de la emoción que tenía por probar la comida, pero luego se llevó la sorpresa: “No hablan ni español, son chinos vendiendo comida cubana, ¿ustedes entienden eso?”.

A pesar de lo inesperado, la clienta probó el menú compuesto por tostones, aguacate, carne desmechada y arroz congrí. “La comida está rica, está rica, pero yo tenía la ilusión de que iban a ser cubanos”, dijo entre risas y asombro.

El video se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos usuarios comentan la globalización de la gastronomía y lo habitual que resulta encontrar cocinas de un país gestionadas por personas de otras culturas.

