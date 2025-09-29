Emiten alerta de salud pública por presencia de bacteria en dos playas de Miami-Dade

Vídeos relacionados:

El Departamento de Salud de Florida ha emitido una alerta sanitaria urgente debido a la presencia de niveles elevados de la bacteria Enterococcus en dos de las playas más frecuentadas del condado de Miami-Dade.

Las playas afectadas son Crandon Park North, ubicada en las cercanías de Key Biscayne; y South Point Drive Beach (South Beach Park), en el extremo sur de Miami Beach.

Aviso oficial: Evitar el contacto con el agua

Las autoridades de salud recomendaron a residentes y visitantes -a través de un comunicado citado por la prensa local- abstenerse de realizar cualquier actividad en el agua en ambas playas.

La advertencia incluye no solo nadar, sino también practicar deportes acuáticos o cualquier otra forma de exposición directa al mar en estas zonas.

La decisión se basa en pruebas de laboratorio realizadas el 23 de septiembre, las cuales revelaron que la calidad del agua no cumple con los criterios de seguridad definidos por el Departamento de Salud de Florida para uso recreativo.

Los análisis detectaron más de 70 colonias de Enterococcus por cada 100 mililitros de agua, una cifra que excede el límite permitido.

Según el protocolo, una advertencia se emite cuando dos muestras consecutivas presentan niveles por encima del umbral de seguridad.

¿Qué es el Enterococcus y por qué representa un riesgo?

El Enterococcus, también conocido como enterococo, es una bacteria que habita de manera natural en el tracto intestinal de humanos y animales.

Su presencia en cuerpos de agua suele ser indicativa de contaminación fecal, que puede tener su origen en aguas residuales, escorrentías pluviales, vida silvestre o mascotas.

Cuando estas bacterias aparecen en concentraciones elevadas en playas o zonas recreativas, pueden causar diversos problemas de salud, especialmente si el agua contaminada entra en contacto con heridas o se ingiere accidentalmente.

Entre los posibles efectos adversos se encuentran:

-Infecciones gastrointestinales.

-Erupciones cutáneas.

-Infecciones urinarias.

-Enfermedades en personas inmunocomprometidas.

Las autoridades subrayan que el riesgo de enfermedad es más alto en nadadores expuestos a estas condiciones, especialmente en personas con cortes en la piel, niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Clasificación de la calidad del agua

La calidad del agua en playas se evalúa mediante el conteo de colonias de Enterococcus por cada 100 mililitros.

El Departamento de Salud de Florida clasifica estos resultados del siguiente modo:

-Buena calidad: de 0 a 35 colonias

-Moderada: entre 36 y 70 colonias

-Mala: 71 colonias o más

En el caso de Crandon Park North y South Point Drive Beach, las concentraciones detectadas superaron el umbral de 70, lo que implica una clasificación de "mala" y justifica la alerta sanitaria en vigor.

¿Cuándo volverá a ser seguro nadar?

Las autoridades continúan con su programa de monitoreo periódico en las playas del estado.

Si los próximos análisis muestran una reducción de las concentraciones de Enterococcus a niveles aceptables, el aviso de "no nadar" será retirado y se restablecerá el acceso seguro a estas zonas.

Aunque Crandon Park North y South Point Beach son destinos populares por su belleza natural y su cercanía a zonas urbanas, las autoridades instan a la ciudadanía a respetar las advertencias para proteger su salud.

Hasta nuevo aviso, se recomienda evitar cualquier tipo de actividad acuática en estos sectores.

