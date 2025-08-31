Autoridades advierten sobre riesgo sanitario en playas de Florida por bacterias fecales

Vídeos relacionados:

Playas de Florida y otras zonas de Estados Unidos se encuentran bajo advertencias sanitarias por la presencia de niveles elevados de bacterias fecales en el agua.

La agencia AP, citada por Telemundo 51 Miami, informó que el problema se extiende desde Crystal River, en Florida, hasta Ogunquit, en Maine, y que las advertencias desaconsejan el baño debido al riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales, erupciones y náuseas.

Algunas de las playas más concurridas del país se han visto afectadas por cierres temporales, entre ellas Keyes Memorial Beach en Cape Cod (Massachusetts), Benjamin’s Beach en Long Island (Nueva York) e incluso una parte de Imperial Beach, en California.

En Hawái también se reportaron conteos altos de bacterias en Kahaluu Beach Park, en la Isla Grande.

De acuerdo con el grupo ambiental Environment America, casi dos tercios de las playas evaluadas en 2024 en todo el país registraron al menos un día con niveles inseguros de contaminación fecal.

En la Costa del Golfo, el 84 % de las playas superó los estándares de seguridad al menos una vez.

“Estas playas son un tesoro para las familias… necesitamos invertir para asegurarnos de que nuestros propios desechos humanos no terminen en los lugares donde nadamos”, declaró John Rumpler, director de agua limpia de Environment America.

La obsolescencia de los sistemas de alcantarillado, las lluvias intensas y la expansión urbana están entre las causas que agravan el problema.

En Carolina del Norte, cinco playas estuvieron bajo advertencias a finales de agosto tras las marejadas y la erosión provocadas por el huracán Erin.

A pesar de las alertas, muchos turistas siguen planeando un chapuzón este fin de semana largo.

Sin embargo, expertos advierten que entrar al agua en estas condiciones podría ser riesgoso, especialmente para personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Por otra parte, Florida enfrenta nuevamente la amenaza de la Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la "bacteria come carne", que en lo que va de 2025 ya ha dejado cinco muertes y 23 casos confirmados, según las autoridades sanitarias.

Los reportes del Departamento de Salud de Florida detallan que los decesos se registraron en los condados de Bay (2), Broward, Hillsborough y St. Johns.

En total, se han confirmado contagios en 16 condados, lo que refleja la amplia presencia de la bacteria en las aguas marinas cálidas y salobres del estado.

En 2024, Florida reportó un récord de 19 muertes y más de 80 casos, cifras que las autoridades atribuyeron al impacto de los huracanes Helene y Milton, cuyos desbordamientos e inundaciones generaron condiciones propicias para la proliferación de la bacteria en zonas costeras.

