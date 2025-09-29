EE.UU. amplía listado de quienes deberán mostrar sus redes sociales a USCIS

Iconos de redes sociales (Imagen de referencia) Foto © Pexels

Millones de inmigrantes podrían verse obligados a entregar sus perfiles en redes sociales como parte de sus trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Una nueva propuesta de la administración del presidente Donald Trump busca extender la revisión digital como herramienta de seguridad y verificación de identidad.

¿Quiénes se verán afectados?

El cambio afecta directamente a solicitantes de beneficios migratorios clave, incluidos los procesos de naturalización, asilo, refugio y residencia permanente.

La propuesta, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal el 16 de septiembre de 2025, introduce la obligación de incluir los identificadores de redes sociales en múltiples formularios oficiales del USCIS.

Entre los formularios implicados están:

N-400: Solicitud de naturalización.

I-131: Solicitud de documento de viaje.

I-192: Permiso anticipado para ingresar como no inmigrante.

I-485: Ajuste de estatus o solicitud de residencia permanente.

I-589: Solicitud de asilo y suspensión de deportación.

I-590: Registro para clasificación como refugiado.

I-730: Petición para familiares de refugiado/asilado.

I-751: Eliminación de condiciones en la residencia.

I-829: Eliminación de condiciones para inversionistas.

¿En qué consiste la nueva medida?

La regla -aún en fase de consulta pública hasta el 16 de octubre de 2025- surge como parte de la Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero del mismo año bajo el título “Protección de los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”.

USCIS estima que esta nueva exigencia afectará a más de tres millones de solicitantes por año, añadiendo un cálculo de 3,2 millones de horas adicionales de carga administrativa para quienes completen los formularios.

De acuerdo con la normativa, los solicitantes deberán informar los identificadores de sus cuentas activas y pasadas en plataformas sociales.

En los casos en que los perfiles estén configurados como privados, los funcionarios podrían requerir acceso adicional a contenidos antiguos y recientes para completar la revisión.

“El objetivo oficial es reforzar la verificación de identidad y los controles de antecedentes de seguridad nacional”, señala el USCIS en su informe adjunto a la propuesta.

Privacidad bajo amenaza

Uno de los puntos más polémicos es la posible afectación a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los inmigrantes.

“Los solicitantes de visas, especialmente los estudiantes, deberán asegurarse de que sus perfiles sean públicos, ya que los perfiles privados podrían ser interpretados como un intento de ocultar información”, advirtió el periodista Mario J. Pentón.

Este nuevo escrutinio no se limitaría a publicaciones recientes. Publicaciones antiguas, comentarios, y conexiones en redes sociales también estarían sujetas a revisión, lo que, según expertos legales, puede generar ambigüedades en la evaluación de contenido fuera de contexto.

No es la primera vez

Aunque ahora se institucionaliza, la revisión de redes sociales por parte del gobierno estadounidense no es una práctica nueva.

La administración Trump ya había establecido una política de revisión continua para titulares de visa, bajo dirección del secretario de Estado, Marco Rubio.

Esta política afecta a más de 55 millones de personas a nivel mundial.

En este marco, el Departamento de Estado revisa actividades posteriores a la emisión de visas, incluyendo permanencias ilegales, antecedentes penales, vínculos con grupos terroristas y comportamiento en redes sociales.

Solo en 2025, esta política ha derivado en la revocación de unas 6.000 visas.

Rubio advirtió que esta política “no se limita a nuevos solicitantes, sino que puede aplicarse en cualquier momento”, incluso a turistas con visas de entrada múltiple o residentes fuera del país.

Además, se suspendió la emisión de visas laborales para conductores de camiones comerciales, como parte de los esfuerzos por reducir riesgos internos.

Críticos sostienen que estas medidas representan un nuevo tipo de “vigilancia preventiva” que podría ser usada de forma discriminatoria o arbitraria.

¿Qué deben hacer los solicitantes?

La normativa aún no ha sido aprobada y está sujeta a revisión.

El DHS ha habilitado una fase de comentarios públicos abierta hasta el 16 de octubre, donde ciudadanos, organizaciones y defensores pueden enviar sus opiniones a través de regulations.gov, bajo el número de expediente USCIS-2025-0003.

USCIS aclaró que no se impondrán tarifas adicionales por la inclusión de redes sociales, aunque sí podría aumentar el tiempo requerido para completar los formularios.

Un nuevo obstáculo en la ruta migratoria

Para los defensores de los derechos civiles, esta propuesta representa un precedente preocupante.

Organizaciones como la ACLU han señalado que medidas similares en el pasado han llevado a la vigilancia excesiva, perfiles raciales y restricciones injustificadas de entrada al país.

En un contexto donde cada interacción digital puede ser examinada y reinterpretada, la vida en línea de los inmigrantes entra en el centro del debate sobre seguridad y derechos fundamentales.

A falta de definiciones claras sobre qué tipo de contenido sería considerado “riesgoso” o “amenazante”, muchos temen que publicaciones personales, críticas políticas o simplemente el uso de memes puedan ser utilizados en su contra.

La medida, si se aprueba, no solo marcará un giro en los procesos migratorios, sino también en la forma en que millones de personas gestionan su identidad digital en relación con su estatus migratorio.

Preguntas frecuentes sobre la revisión de redes sociales para inmigrantes en EE.UU.