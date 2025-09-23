Willy Allen, abogado de Inmigración: "El nuevo pánico, este mes, son las cartas para huellas"

Decenas de cubanos que han aplicado a la residencia han recibido estos días una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que les cita para tomarse las huellas y la pregunta más repetida al abogado Willy Allen, experto en legislación migratoria, este lunes en su programa semanal en CiberCuba, fue si eso "es normal".

"El nuevo pánico, de este mes, son las huellas", reconoció Allen, ante la avalancha de preguntas formuladas por cubanos que aplicaron a la residencia, sin distinción de si lo hicieron hace un año, dos o un mes, y que no se explican por qué los llaman en estos momentos para las pruebas biométricas. Como es natural, se temen lo peor: que los detengan y los deporten.

En declaraciones a esta plataforma, Allen explicó al menos cinco veces que no es normal que citen de forma masiva para huellas, de la misma forma que hasta hace unos meses no era normal que las personas fueran detenidas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al salir de la Corte, una vez que el juez desestimaba sus casos.

En esta línea, explicó, además, que ha consultado a un grupo de abogados sobre el tema de las citas para huellas y todos le han confirmado que nunca les han detenido a ningún cliente al acudir a las pruebas biométricas.

El nuevo pánico de las huellas se suma al terror colectivo por los arrestos realizado por agentes de ICE en plena calle, en la carretera, en Corte y en las citas de Miramar. Después llegó la tragedia de las detenciones de cubanas I-220A; a continuación vino el miedo atroz a la ejecución de la orden de deportación de los I-220B, que ha enviado de vuelta a La Habana a decenas de cubanos, incluida una madre de una bebé lactante con una I-130 en proceso.

La lista es larga: ahí entra también el miedo a ser deportado a un país africano o al encierro en el Alcatraz de los Caimanes; el temor a ser detenido y a no tener posibilidad de pedir fianza con la doctrina de Matter Off Q. Li y más tarde, de Yahure Hurtado. Hay que añadir el pavor colectivo a ser enviados bien lejos, a un centro de detención de inmigrantes en otro estado, dificultando la comunicación con la defensa. No hay descanso.