Díaz y Alayo logran épica clasificación a la final del Élite 16 en Río de Janeiro

La dupla cubana integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo firmó este domingo otra actuación memorable al derrotar en semifinales 2-1 a la pareja neerlandesa Stefan Boermans y Yorick De Groot, asegurando la medalla de plata y su presencia en la disputa de la corona del prestigioso torneo de voleibol de playa Élite 16 de Río de Janeiro, Brasil.

Tras caer en el primer set (15-21), los antillanos reaccionaron con temple y precisión para igualar el marcador 21-18 y dominar un infartante tercer parcial 19-17. Su victoria los coloca en la gran final, donde enfrentarán al tándem catarí Cherif/Ahmed, según el sitio oficialista Cubadebate.

La clasificación llega apenas un día después de que Díaz y Alayo protagonizaran una histórica remontada ante los número uno del mundo, los noruegos Anders Mol y Christian Sørum, con parciales de 23-21, 19-21 y 15-5. Este triunfo no solo sacudió el circuito mundial 2025, sino que reafirmó a la dupla cubana como una de las más competitivas del momento.

Esta será la segunda final de Élite 16 en el año para los cubanos, a 182 días de su título en Quintana Roo, México, un hito que marcó su ascenso en el ranking internacional, como recordó en Facebook la página especializada CubanSp1ke.

Ahora, con el Campeonato del Mundo a menos de dos meses, llegan a Brasil en gran forma: una temporada sólida en Rusia con cuatro títulos y varios podios, pocas fallas técnicas y un nivel de concentración sobresaliente.

Mientras tanto, en República Dominicana, el segundo dueto masculino cubano Gómez/Veranes también alcanzó la final del NORCECA Tour, al vencer categóricamente 2-0 (21-16, 23-21) a los nicaragüenses Mora/López, cobrando revancha de la derrota de la semana anterior.

La actuación simultánea de ambas duplas confirma el excelente momento del voleibol de playa cubano, que vive una de sus etapas más exitosas en el circuito internacional.

