Consulado de España en Cuba estrena canal de WhatsApp para informar a la comunidad

El Consulado General de España en La Habana anunció este lunes 29 de septiembre la apertura de un canal oficial en WhatsApp, con el objetivo de ofrecer información actualizada a los ciudadanos interesados en sus servicios.

“Les invitamos a seguirnos para estar al tanto de información relevante de interés y actualidad”, publicó la sede diplomática en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), junto con el enlace de acceso directo a la nueva plataforma.

La decisión se produce en medio de una creciente presión por parte de miles de cubanos que buscan completar trámites en el consulado, especialmente relacionados con la obtención de la nacionalidad española a través de la llamada Ley de Nietos o Ley de Memoria Democrática.

El plazo para presentar nuevas solicitudes vence el próximo 21 de octubre, lo que ha generado largas colas, retrasos en las citas y una avalancha de expedientes en las últimas semanas.

En ese contexto, el canal de WhatsApp podría convertirse en una herramienta para mejorar la comunicación y reducir la incertidumbre de los usuarios, que han denunciado en repetidas ocasiones la falta de información oportuna, el colapso en la atención y la ausencia de respuestas a reclamos.

Actualmente, el Consulado en La Habana atiende a la mayor comunidad de descendientes de españoles fuera de España. Se estima que más de 300,000 cubanos están en proceso de solicitar la nacionalidad, y que una parte significativa aún espera turno para completar su expediente.

La sede diplomática no precisó qué tipo de contenidos difundirá en su canal, aunque se espera que incluya avisos sobre plazos, requisitos, documentación, horarios y actualizaciones de interés general para quienes gestionan trámites consulares en la isla.