Polonia compara incursión de drones rusos con aviones cubanos sobre Mar-a-Lago: Esto dijo su canciller

El ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, sacudió este lunes el debate internacional al comparar las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN con un escenario cargado de simbolismo para los cubanos y los estadounidenses: aviones militares de la isla sobrevolando Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida.

“Imaginen a los MiG cubanos sobrevolando Florida y Mar-a-Lago y tendrán una buena imagen”, dijo Sikorski, citado por La Razón, convencido de que el presidente de Estados Unidos no dudaría en ordenar derribarlos.

Con esta metáfora, el también viceprimer ministro defendió “el derecho de toda nación soberana a proteger su territorio” y dejó claro que Polonia haría lo mismo frente a las provocaciones aéreas de Moscú, recogió la agencia EFE.

La declaración se produjo en Varsovia, durante el Foro de Seguridad, que reunió a representantes de Francia, Alemania y Ucrania. Sikorski denunció que Rusia ha intensificado su “guerra híbrida” con incursiones de drones y aviones en países de la Alianza Atlántica, y advirtió que Varsovia no dudará en actuar.

Recientemente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia lanzó “casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles” en una ofensiva que golpeó siete regiones del país, incluida Kiev. Los bombardeos dejaron al menos cuatro muertos —entre ellos una niña de 12 años— y decenas de heridos, además de daños en una planta de pan, una fábrica de neumáticos, viviendas y el Instituto de Cardiología de la capital.

Zelenski calificó la ofensiva como “ataques brutales, un acto terrorista deliberado” y reclamó a Europa y Estados Unidos “medidas decisivas” para frenar a Moscú.

También se conoció que 19 drones rusos violaron el espacio aéreo polaco, tres de los cuales fueron derribados por cazas aliados. Uno impactó en un edificio residencial en la aldea de Wyryki, sin dejar víctimas. El primer ministro Donald Tusk alertó que la posibilidad de un conflicto militar “es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial” y calificó el episodio como un “acto de agresión”.

Varsovia invocó el artículo 4 de la OTAN, que obliga a consultas urgentes entre los aliados ante cualquier amenaza a su seguridad, aunque no implica automáticamente acción militar. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, calificó la incursión de “absolutamente imprudente y peligrosa”.

Cuba en el centro de la metáfora

La mención a cazas cubanos no es casual. Para Polonia, que vivió más de cuatro décadas bajo un régimen comunista antes de su transición democrática, la comparación resuena con una fuerza simbólica. Y para Cuba, coloca al país en medio de un debate internacional donde se cruzan memoria histórica, geopolítica y autoritarismo.

No es la primera vez que Sikorski apunta directamente a La Habana. Hace apenas unas semanas, el canciller polaco protagonizó un duro cruce en la red social X con Bruno Rodríguez, tras la entrega en Miami del Premio Solidaridad Lech Wałęsa a la opositora Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

Rodríguez calificó el galardón como parte de la “agenda corrupta y anticubana” de Washington y llamó “lacayos” a los opositores. La respuesta de Sikorski fue tajante, recordando que el premio lo financia Polonia y no Estados Unidos, y subrayó que honra a quienes luchan pacíficamente por la libertad. “El pueblo de Cuba también lo merece”, escribió entonces el jefe de la diplomacia polaca, apelando a la experiencia de su propio país frente al comunismo.

