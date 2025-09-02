Otorgan Premio Solidaridad Lech Wałesa 2025 a opositora cubana Berta Soler: Así fue la ceremonia en Miami

La activista y líder opositora cubana Berta Soler, fundadora y actual líder del movimiento Damas de Blanco, fue distinguida este martes con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025, uno de los reconocimientos internacionales más relevantes para defensores de los derechos humanos.

El galardón fue entregado en una ceremonia celebrada en el Hotel Biltmore de Coral Gables, en Miami-Dade, presidida por el ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski; y con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Aunque Soler no pudo asistir en persona debido a las restricciones impuestas por el régimen cubano, intervino de manera virtual para agradecer el premio.

Durante su conexión en línea con los asistentes, Soler denunció que esa misma mañana se encontraba sin servicio de internet, una táctica de aislamiento frecuente del régimen.

“Estoy incomunicada... Allí van a estar hermanos nuestros, Damas de Blanco y muchas personas a quienes agradezco mucho”, afirmó.

También reiteró su rechazo a las condiciones impuestas por las autoridades cubanas para salir del país, que implican aceptar una “salida sin retorno”, lo que ella calificó como inaceptable.

“Hoy no puedo estar por la tiranía comunista de Cuba, que me impone la salida sin retorno, condición que no acepto, porque yo me quedo en Cuba”, dijo.

La estatuilla fue recogida en su nombre por Irma Santos de Mas Canosa, viuda del histórico opositor Jorge Mas Canosa.

El Premio Solidaridad Lech Wałęsa incluye una estatuilla y una dotación económica de 275,000 dólares.

Según explicó Soler, además de compartirlo con su familia, parte del premio será destinado a reforzar los fondos de ayuda para los presos políticos cubanos y para las Damas de Blanco.

Durante la ceremonia de entrega del premio, Marco Rubio destacó la trayectoria de la activista, su persistencia ante la represión sistemática y su papel clave como símbolo de resistencia.

“Para mí es un honor entregar hoy el premio a Berta Soler, por su coraje, resiliencia y determinación”, dijo por su parte el canciller polaco.

Desde hace más de dos décadas, Soler encabeza marchas dominicales junto a las Damas de Blanco, demandando la liberación de los presos políticos en Cuba.

En los últimos años, ha sido detenida en muchísimas ocasiones al intentar asistir a misa en la iglesia de Santa Rita, en La Habana, una de las acciones más representativas de ese movimiento opositor.

El Premio Solidaridad Lech Wałęsa

Creado en 2014 por iniciativa de Radosław Sikorski, entonces ministro de Exteriores polaco, el premio rinde homenaje a quienes promueven activamente la democracia y los derechos civiles en el mundo.

Su comité está presidido por el expresidente polaco Lech Wałęsa, Premio Nobel de la Paz en 1983, e incluye a miembros del gobierno polaco y de la Fundación Helsinki de Derechos Humanos.

El galardón fue entregado por última vez en 2017 y fue reactivado en 2024.

Entre sus ganadores anteriores figuran personalidades como el líder tártaro de Crimea Mustafa Dzhemilev, la activista rusa Zhanna Nemtsova y el opositor bielorruso Pavel Latushka.

En 2014, el cubano Manuel Cuesta Morúa fue nominado al galardón por el Programa de Solidaridad Democrática Internacional del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), en reconocimiento a su activismo democrático.

Las Damas de Blanco, dos décadas de resistencia

Fundado en 2003, el movimiento Damas de Blanco surgió tras las detenciones masivas durante la llamada Primavera Negra, cuando 75 opositores pacíficos fueron encarcelados.

Sus esposas, madres e hijas comenzaron a marchar pacíficamente cada domingo vestidas de blanco, con gladiolos en la mano, por la Quinta Avenida de La Habana.

En 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento, aunque el régimen cubano intentó impedir que algunas de sus representantes viajaran para recibirlo. Tras la muerte en 2011 de su fundadora, Laura Pollán, Berta Soler asumió la dirección del grupo y ha mantenido el liderazgo hasta hoy, incluso bajo acoso constante.

¿Quién es Berta Soler?

Nacida el 31 de julio de 1963 en Matanzas, Berta de los Ángeles Soler Fernández es desde hace años una de las principales figuras de la disidencia cubana.

Se formó como técnico medio en microbiología y trabajó durante años en un hospital gineco-obstétrico de La Habana, hasta que en 2009 renunció por el acoso de la Seguridad del Estado.

Su compromiso político se consolidó junto a su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, uno de los 75 presos políticos de 2003.

Desde entonces, ha sido víctima de detenciones arbitrarias, actos de repudio, vigilancia y represión sistemática.

Sin embargo, nunca ha renunciado a su objetivo: la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba.

“Nosotras continuaremos luchando por la libertad de todos los presos políticos”, sentenció Soler durante sus palabras de agradecimiento al importante premio del que fue acreedora este martes.