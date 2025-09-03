Dura advertencia de Marco Rubio a los cárteles de la droga: "No van a actuar con impunidad"

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este miércoles una fuerte advertencia a los cárteles del narcotráfico, al asegurar que “no van a seguir actuando con impunidad” tras la reciente operación militar en el Caribe contra una embarcación supuestamente vinculada al Tren de Aragua.

Durante su visita a México en el marco de un recorrido por América Latina, Rubio afirmó que los grupos narcoterroristas operan en aguas internacionales para transportar drogas hacia Estados Unidos, y que el presidente Donald Trump ordenó el uso de la fuerza “para proteger al pueblo estadounidense”.

“Estos carteles saben que se arriesgan porque están ganando miles de millones de dólares. No les importa perder un 2% de las cargas. Pero que no quede duda: no seguirán actuando con impunidad”, declaró el funcionario, quien subrayó que Washington cuenta con inteligencia detallada sobre estas organizaciones criminales.

Este miércoles Trump se refirió a la reciente operación militar en el Caribe que culminó con la destrucción de una lancha cargada con drogas, destacando que el cargamento tenía como destino el territorio estadounidense.

En sus declaraciones, tras una reunión con su homónimo de Polonia, acusó a Venezuela de ser un actor clave en el tráfico de estupefacientes y de enviar criminales al país norteamericano.

Trump afirmó que la embarcación transportaba “una cantidad sustancial de drogas destinadas a nuestro país para matar a mucha gente”, e insistió en que estas acciones buscan proteger a la población estadounidense.

Lo más leído hoy:

“Venezuela ha sido muy mala en esto. Ha enviado millones de personas a nuestro país, entre ellos algunos de los peores criminales del mundo”, afirmó.

Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE. UU. contra el narcotráfico en el Caribe