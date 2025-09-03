Dura advertencia de Marco Rubio a los cárteles de la droga: "No van a actuar con impunidad"

Vídeos relacionados:
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este miércoles una fuerte advertencia a los cárteles del narcotráfico, al asegurar que “no van a seguir actuando con impunidad” tras la reciente operación militar en el Caribe contra una embarcación supuestamente vinculada al Tren de Aragua.
Durante su visita a México en el marco de un recorrido por América Latina, Rubio afirmó que los grupos narcoterroristas operan en aguas internacionales para transportar drogas hacia Estados Unidos, y que el presidente Donald Trump ordenó el uso de la fuerza “para proteger al pueblo estadounidense”.
“Estos carteles saben que se arriesgan porque están ganando miles de millones de dólares. No les importa perder un 2% de las cargas. Pero que no quede duda: no seguirán actuando con impunidad”, declaró el funcionario, quien subrayó que Washington cuenta con inteligencia detallada sobre estas organizaciones criminales.
Este miércoles Trump se refirió a la reciente operación militar en el Caribe que culminó con la destrucción de una lancha cargada con drogas, destacando que el cargamento tenía como destino el territorio estadounidense.
En sus declaraciones, tras una reunión con su homónimo de Polonia, acusó a Venezuela de ser un actor clave en el tráfico de estupefacientes y de enviar criminales al país norteamericano.
Trump afirmó que la embarcación transportaba “una cantidad sustancial de drogas destinadas a nuestro país para matar a mucha gente”, e insistió en que estas acciones buscan proteger a la población estadounidense.
“Venezuela ha sido muy mala en esto. Ha enviado millones de personas a nuestro país, entre ellos algunos de los peores criminales del mundo”, afirmó.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE. UU. contra el narcotráfico en el Caribe
¿Qué motivó la reciente operación militar de EE. UU. en el Caribe?
La operación militar de EE. UU. en el Caribe fue motivada por el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia el país. Según el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos está a la ofensiva contra los carteles de narcotráfico que operan en aguas internacionales. El presidente Donald Trump ordenó la acción para proteger al pueblo estadounidense de las organizaciones criminales que transportan drogas desde Venezuela, en particular, el grupo Tren de Aragua.
¿Cuál fue el resultado de la operación militar contra el Tren de Aragua?
La operación militar resultó en la destrucción de una embarcación cargada de drogas y la muerte de 11 miembros del Tren de Aragua, grupo designado como organización terrorista por Washington. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales bajo la orden directa del presidente Trump. Ninguna de las fuerzas estadounidenses resultó herida en la operación.
¿Cómo ha respondido Venezuela a la operación militar de EE. UU.?
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, niega cualquier vínculo con el ataque y ha acusado a Estados Unidos de falsificar el video del operativo con inteligencia artificial. Maduro ha calificado la presencia militar estadounidense como "extravagante, inmoral y criminal" y ha movilizado tropas en defensa del territorio venezolano.
¿Por qué EE. UU. acusa a Venezuela de ser un actor clave en el narcotráfico?
Estados Unidos acusa a Venezuela de ser un actor clave en el narcotráfico porque, según Washington, el régimen de Nicolás Maduro proporciona apoyo a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que trafican drogas hacia EE. UU.. Estas organizaciones han sido designadas como terroristas por Estados Unidos, y Maduro es considerado el líder de estos grupos.
