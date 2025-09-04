Marco Rubio carga contra Maduro en Ecuador: “Es un fugitivo encausado por narcotráfico”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió este jueves contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro durante su visita oficial a Ecuador, donde calificó al líder chavista como “un fugitivo encausado por narcotráfico” y desestimó informes de la ONU que descartan a Venezuela como país productor de drogas.
“A mí no me importa lo que diga Naciones Unidas. Maduro es un fugitivo, no es el líder legítimo de Venezuela, está encausado en Estados Unidos que enfrenta cargos en el distrito sur de Nueva York por un gran jurado”, declaró Rubio en una rueda de prensa en Quito, en el marco de su gira por América Latina.
Aclaró que "es un narcotraficante y un terrorista que fue encauzado por un gran jurado en Nueva York", y "un nuevo encauzamiento hace dos años" detalló los vínculos de Nicolás Maduro con los cárteles de la droga, especialmente en los últimos años de Hugo Chávez, explicó.
El alto funcionario estadounidense también lanzó el miércoles, desde México, una advertencia directa a los cárteles del narcotráfico tras una reciente operación militar en el Caribe contra una embarcación supuestamente vinculada al grupo criminal Tren de Aragua.
“Estos cárteles saben que se arriesgan porque están ganando miles de millones de dólares. No les importa perder un 2% de las cargas. Pero que no quede duda: no seguirán actuando con impunidad”, dijo Rubio, quien subrayó que Washington dispone de inteligencia precisa sobre los movimientos de estas organizaciones.
Según explicó, los grupos narcoterroristas están operando en aguas internacionales para transportar droga hacia Estados Unidos, lo cual motivó una respuesta militar directa ordenada por el presidente Donald Trump.
Lo más leído hoy:
“El presidente Trump ha sido claro: se usará la fuerza necesaria para proteger al pueblo estadounidense. No vamos a tolerar que criminales transnacionales utilicen a Venezuela como plataforma para sus actividades ilícitas”, añadió el secretario de Estado.
El propio mandatario estadounidense se pronunció este miércoles sobre el tema tras un encuentro con su homólogo de Polonia. En sus declaraciones, Trump aseguró que la embarcación interceptada en el Caribe “transportaba una cantidad sustancial de drogas destinadas a nuestro país para matar a mucha gente”.
“Venezuela ha sido muy mala en esto. Ha enviado millones de personas a nuestro país, entre ellos algunos de los peores criminales del mundo”, denunció el presidente, reforzando así la postura de su gobierno frente a Caracas.
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela
¿Por qué Marco Rubio califica a Nicolás Maduro como "fugitivo encausado por narcotráfico"?
Marco Rubio considera a Nicolás Maduro un fugitivo porque está encausado en Estados Unidos, enfrentando cargos en el distrito sur de Nueva York por un gran jurado. Rubio también lo acusa de tener vínculos con cárteles de la droga, especialmente durante los últimos años del gobierno de Hugo Chávez. Este encausamiento forma parte de las acusaciones estadounidenses de que Maduro lidera el llamado "Cártel de los Soles", una organización narco-terrorista.
¿Qué medidas está tomando Estados Unidos contra el narcotráfico vinculado a Venezuela?
Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, desplegando buques de guerra y submarinos como parte de una operación antinarcóticos reforzada. Además, se han llevado a cabo ataques militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, como el reciente ataque letal a un barco supuestamente operado por el Tren de Aragua. La administración Trump ha sido clara en su intención de utilizar "todo el poder necesario" para frenar el ingreso de drogas al país.
¿Cuál es la postura de Donald Trump sobre el régimen de Maduro?
Donald Trump no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Considera su régimen como un "cártel del narcoterrorismo" y acusa a Maduro de traficar drogas hacia Estados Unidos. La administración Trump ha incrementado la recompensa por la captura de Maduro y ha designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista, reforzando su postura de línea dura contra el gobierno chavista.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Venezuela ante las acusaciones de Estados Unidos?
El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos, calificándolas de "amenaza imperialista". Maduro ha movilizado tropas a la frontera con Colombia y ha llamado a los ciudadanos a unirse a las milicias. Además, ha denunciado un supuesto complot estadounidense para justificar una intervención militar, afirmando que el conflicto tiene más que ver con intereses por los recursos naturales de Venezuela que con el narcotráfico.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.