Marco Rubio carga contra Maduro en Ecuador: “Es un fugitivo encausado por narcotráfico”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió este jueves contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro durante su visita oficial a Ecuador, donde calificó al líder chavista como “un fugitivo encausado por narcotráfico” y desestimó informes de la ONU que descartan a Venezuela como país productor de drogas.

“A mí no me importa lo que diga Naciones Unidas. Maduro es un fugitivo, no es el líder legítimo de Venezuela, está encausado en Estados Unidos que enfrenta cargos en el distrito sur de Nueva York por un gran jurado”, declaró Rubio en una rueda de prensa en Quito, en el marco de su gira por América Latina.

Aclaró que "es un narcotraficante y un terrorista que fue encauzado por un gran jurado en Nueva York", y "un nuevo encauzamiento hace dos años" detalló los vínculos de Nicolás Maduro con los cárteles de la droga, especialmente en los últimos años de Hugo Chávez, explicó.

El alto funcionario estadounidense también lanzó el miércoles, desde México, una advertencia directa a los cárteles del narcotráfico tras una reciente operación militar en el Caribe contra una embarcación supuestamente vinculada al grupo criminal Tren de Aragua.

“Estos cárteles saben que se arriesgan porque están ganando miles de millones de dólares. No les importa perder un 2% de las cargas. Pero que no quede duda: no seguirán actuando con impunidad”, dijo Rubio, quien subrayó que Washington dispone de inteligencia precisa sobre los movimientos de estas organizaciones.

Según explicó, los grupos narcoterroristas están operando en aguas internacionales para transportar droga hacia Estados Unidos, lo cual motivó una respuesta militar directa ordenada por el presidente Donald Trump.

“El presidente Trump ha sido claro: se usará la fuerza necesaria para proteger al pueblo estadounidense. No vamos a tolerar que criminales transnacionales utilicen a Venezuela como plataforma para sus actividades ilícitas”, añadió el secretario de Estado.

El propio mandatario estadounidense se pronunció este miércoles sobre el tema tras un encuentro con su homólogo de Polonia. En sus declaraciones, Trump aseguró que la embarcación interceptada en el Caribe “transportaba una cantidad sustancial de drogas destinadas a nuestro país para matar a mucha gente”.

“Venezuela ha sido muy mala en esto. Ha enviado millones de personas a nuestro país, entre ellos algunos de los peores criminales del mundo”, denunció el presidente, reforzando así la postura de su gobierno frente a Caracas.

