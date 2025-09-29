El reguetonero cubano Bebeshito rompió el silencio este fin de semana tras la polémica comparación hecha por el productor Roberto Ferrante, quien lo calificó como “el artista cubano más grande de todos los tiempos”, por encima de leyendas como Celia Cruz y Benny Moré. La declaración generó una ola de críticas y burlas en redes sociales, a las que el cantante respondió durante una reciente entrevista con Enrique Santos.

“Me falta mucho para llegar a eso que logró Celia Cruz, que es un ícono de la música cubana”, afirmó Bebeshito con tono sereno. El joven artista, cuyo verdadero nombre es Oniel, aseguró que no se esperaba el comentario de su productor.

“Eso fue inesperado. Él no me dijo lo que iba a decir”, explicó, dejando claro que no comparte del todo la opinión de Ferrante. “Ferrante tiene su opinión. Para gusto se hicieron los colores”, agregó el cantante, evitando polémicas directas y apelando al respeto de los criterios ajenos.

La controversia comenzó cuando Ferrante, CEO de Planet Records, compartió en Instagram una felicitación tras el concierto con entradas agotadas de Bebeshito en el Kaseya Center de Miami, donde lo declaró como “más grande que Celia Cruz y Benny Moré”. “Ya sé que lloverán críticas, pero poco me importa”, escribió Ferrante, generando un aluvión de reacciones.

En redes sociales, el público reaccionó con dureza. Muchos calificaron la comparación como “una falta de respeto” y otros aseguraron que “ni volviendo a nacer” Bebeshito podría igualar a esas figuras históricas. Entre los comentarios más repetidos destacan frases como: “Primero aprende a hablar” o “Te falta todo, no solo un poco”.

El propio Bebeshito intentó desmarcarse de la controversia sin atacar a Ferrante ni entrar en debate. “Tengo una canción que voy a soltar donde menciono a Celia y a Benny, ellos llevaron el sabor de Cuba a otro nivel”, dijo. El artista quiso mostrar respeto hacia esos íconos de la música cubana y reconoció la distancia entre su carrera y la de ellos.

Algunos internautas defendieron a Bebeshito argumentando que se trata de géneros y contextos distintos, y que cada generación tiene sus propios referentes. Otros, en cambio, aprovecharon para cuestionar el nivel artístico del reguetonero y su impacto real fuera del circuito urbano.

Mientras la polémica continúa encendida en redes, Bebeshito sigue ganando terreno en el panorama musical con su estilo urbano, pero, al menos por ahora, sin asumir el peso de una comparación que muchos consideran exagerada.

Cabe destacar que el intérprete de “Marca Mandarina” atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de arrasar con sus recientes lanzamientos, tiene en puerta dos colaboraciones con artistas internacionales, participará en el espectáculo del entretiempo del partido entre Venezuela y Argentina, y formará parte de la Semana de Billboard en Miami.

