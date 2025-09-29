Dua Lipa enciende Miami con un homenaje a Gloria Estefan y su emblemático “Conga”

La cantante británico-albanesa Dua Lipa rindió homenaje a la cubana Gloria Estefan durante su concierto en el Kaseya Center de Miami, en la primera noche de su gira Radical Optimism Tour en la ciudad.

Ante miles de fanáticos, la ganadora del Grammy sorprendió al interpretar el icónico tema “Conga”, éxito que catapultó a la fama a Estefan junto a su grupo Miami Sound Machine.

Al ritmo de esta canción y con una puesta en escena vibrante, Lipa logró poner de pie a todo el público con su versión de uno de los himnos musicales más representativos de la cultura latina y miamense.

El gesto no pasó desapercibido para Gloria Estefan, quien reaccionó con entusiasmo en sus redes sociales: "Me encanta Dua Lipa y me encantó su versión de ‘Conga’ aquí en Miami ¡Gracias! ¡Soy una gran fan!", escribió la artista cubana, agradecida y emocionada por la interpretación.

“Conga” fue lanzada como primer sencillo del álbum Primitive Love en 1985, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la música latina en Estados Unidos y en un símbolo del sonido característico de Miami Sound Machine.

Con este homenaje, Dua Lipa no solo conectó con el espíritu musical de Miami, sino que también celebró la influencia de los artistas latinos, en especial de Gloria Estefan, una de las figuras más influyentes de la música cubana en Estados Unidos.

