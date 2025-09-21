Celia Cruz AZÚCAR!: emisora satelital lanza canal para celebrar centenario de la Reina de la Salsa

Vídeos relacionados:

El canal Celia Cruz AZÚCAR!', lanzado por la emisora satelital SiriusXM, ofrece desde el pasado jueves una programación dedicada a la Reina de la Salsa en el año de su centenario.

El canal se podrá escuchar online durante todo el año y rendirá homenaje al impacto mundial en la música de la artista cubana, se lee en una nota de la agencia Efe.

La programación incluirá desde los éxitos de Celia con Fania Records hasta los himnos globales de su última etapa artística, agrega la información.

Además, los fanáticos de la cubana podrán escuchar temas de artistas contemporáneos y músicos influenciados por ella como Angélique Kidjo, Buena Vista Social Club, Gloria Estefan, Marc Anthony, Tito Puente, Tito Nieves, La India y los integrantes de la Fania All Stars.

El primer mes de la programación incluirá también contenidos especiales y temáticos como Celia & Tito, conducido por Tito Puente Jr., que abordará la obra de Cruz junto a su padre.

Asimismo, Quarter Legacy, con la salsera La India que presentará veinticinco himnos de Celia, y Tabaco y Ron, conducido por el productor y cantante Willy Chirino que se centrará en los boleros interpretados por Celia.

Además, el próximo 2 de octubre se emitirá el concierto 100 Years of ¡Azúcar! All Stars, grabado en los estudios de SiriusXM en Miami, con la participación de Albita, José Alberto El Canari', Lena Burke, Leslie Cartaya, Lucrecia, Tony & Mimy Succar y el propio Chirino, entre otros, añade la información

El canal estará disponible online y por tiempo limitado en automóviles, en el canal 79, del 26 de septiembre al 3 de octubre.

Celia viral

Este fin de semana, se hizo viral un video publicado en Instagram por el Centro Lehman para las Artes Escénicas (Lehman Center) que volvió a poner sobre la mesa uno de los momentos más entrañables de la carrera de Celia Cruz: su participación en un programa infantil de la televisión pública de Estados Unidos.

Se trata del popular Barrio Sésamo, serie de televisión educativa muy conocida por sus personajes muñecos -los conocidos Muppets- y su versión en español Plaza Sésamo.

En el clip, que rápidamente se volvió viral con más de 300,800 likes, la Reina de la Salsa interpreta su clásico “Quimbara” rodeada de muñecos y niños, quienes la acompañan con entusiasmo.

Entre 1987 y 1995, la artista apareció en cuatro episodios del programa televisivo, donde compartió escenario con sus personajes y niños actores.

El legado de Celia en su centenario

La cantante, quien falleció el 16 de julio de 2003 y está sepultada en El Bronx junto a su esposo Pedro Knight, sigue siendo recordada como un símbolo de talento, resistencia y alegría, especialmente fuera de una Cuba donde su nombre permanece marginado de los homenajes oficiales.

Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso nació en la barriada habanera de Santos Suárez, el 21 de octubre de 1925.

Grabó más de 70 álbumes, ganó tres Latin Grammy consecutivos en sus últimos años y se consolidó como la figura más icónica de la música cubana, famosa por su energía arrolladora, sus vestuarios coloridos y su célebre grito de "¡Azúcar!".

En 2024, sus canciones registraron 64 millones de streams oficiales on demand en Estados Unidos, reafirmando la vigencia de su arte y su influencia intergeneracional.

