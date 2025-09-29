"Nunca había visto tanto racismo en una publicación": Seidy La Niña responde a críticas por el modelo de su nuevo video

La cantante cubana Seidy La Niña no se quedó callada ante los comentarios racistas que recibió en redes sociales tras el estreno de su nuevo videoclip “Pecadora”, en el que aparece junto a un modelo que ha dado mucho de qué hablar entre sus followers.

“La cagaste, no pudiste poner a un blanco, qué asco, te fuiste con tronco de negro”, fue uno de los mensajes que le dejaron en sus redes, reflejando un preocupante nivel de racismo entre algunos usuarios.

Fiel a su estilo irreverente y directo, Seidy respondió con una mezcla de sarcasmo, ironía y mucha picardía, destacando las cualidades físicas del modelo criticado.

Captura Instagram / Seidy La Niña

“Quiero que hagamos un momento de silencio para el negro. Este es el negro criticado, este es el negro, el tronco de negro, sabemos que tiene buen tronco, se le ve, se le nota. Mira esa cara, mira esa boca, mira ese cuerpo, mira esas manos, mira ese tronco y además es cubano”, expresó.

Pero la artista fue más allá y expuso públicamente a la persona que hizo el comentario racista: “Ahora quiero que veamos esta triste historia”, agregó, contrastando a la persona con el modelo de su video junto con las palabras “el blanco” y dejando claro que no tolerará ese tipo de actitudes.

“A todos mis blanquitos de Instagram y de mis redes sociales, no se pongan bravos, pero el negro cuando está bueno, el negro cuando está lindo es ayayayay”, dijo en el video entre risas.

La intérprete también se mostró sorprendida por la magnitud de los comentarios discriminatorios: “Yo nunca había visto tanto racismo en una publicación mía como cuando saqué este video de ‘Pecadora’ con el muchacho, con el negrón. Caballero, entiendan que el chocolate blanco nunca va a ser igual que el negro”, sentenció.

Con su respuesta, Seidy no solo defendió su trabajo y sus decisiones artísticas, sino que también visibilizó una realidad latente en redes sociales: el racismo aún presente en parte del público.

