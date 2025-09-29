Sorprende a su familia en Cuba al llegar con su bebé, pero un detalle roba la atención en redes

Una cubana protagonizó un emotivo reencuentro familiar en la isla tras llegar de sorpresa con su pequeño hijo en brazos, pero lo que debía ser solo alegría terminó llamando la atención de miles de usuarios en redes sociales por un inesperado detalle.

En un video difundido en TikTok, se ve el momento en que la joven baja del auto con el niño, ansiosa por abrazar a sus familiares. Sin embargo, en medio de la emoción, la puerta del vehículo golpeó levemente al bebé en la cabeza, algo que no pasó desapercibido para los internautas.

Aunque el golpe no fue fuerte y el pequeño continuó tranquilo, los comentarios se llenaron de reacciones divididas: unos destacaron la emoción del encuentro y la alegría de la familia, mientras otros señalaron la distracción de la madre.

“Muy emocionante, pero la puerta le pegó al bebé”, escribió un usuario. Otro comentó: “Yo pensando en el niño que se golpea al salir… se entiende la prisa por el abrazo, pero hay que tener cuidado”.

Aun así, la mayoría de los mensajes estuvieron cargados de ternura y buenos deseos para la familia. “Qué belleza de familia, no hubo mejor regalo”, opinó un internauta, mientras otro agregó: “Hermoso, que Dios los bendiga siempre”.

El video ya acumula cientos de reacciones y se ha convertido en un reflejo de la mezcla de emociones que acompañan los reencuentros familiares de los cubanos dentro y fuera de la isla.

