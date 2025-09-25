Javier Berridy se burla de El Micha tras su regreso a Cuba: "Te vas a morir de hambre"

El regreso del reguetonero El Micha a vivir en Cuba no ha pasado desapercibido, y como era de esperarse, el humorista cubano Javier Berridy no perdió la oportunidad para lanzar una de sus sátiras.

A través de un video publicado en redes sociales, Berridy interpreta a su clásico personaje de oficial de aduanas y recibe a un “artista” cubierto de cadenas doradas falsas que llega diciendo: “Traba por aquí, mi vida, que vengo a quedarme en Cuba”.

El sketch usa el propio audio de El Micha en sus polémicas declaraciones, donde explicaba su decisión de regresar a la isla: “Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles, no quiero que los pencos estén hablando de mí, yo aprendí en ese lugar que nadie me dio nada, lo que quieren es arrancarte la cabeza”.

Cuando la falsa aduanera le dice que lo conoce de algún lado, la respuesta también está basada en sus palabras reales: “Yo soy un artista y me debo al pueblo de Cuba, a los cubanos, yo quiero morirme como un artista, no quiero morirme como un cargador de cajas de manzana, ni como un chofer”.

La frase final de Berridy en su papel de aduanera cerró el video con broche de oro y desató carcajadas en redes: “Tranquilo, aquí no te vas a morir de chofer ni de cargador de cajas de manzana… aquí te vas a morir de hambre. Bienvenido a la patria”.

El video ha sido interpretado como una crítica directa a la romantización de la realidad económica precaria que existe en Cuba, y sobre todo una pulla bien fuerte hacia El Micha.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el regreso de El Micha a Cuba y la crítica de Javier Berridy