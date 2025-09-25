Javier Berridy se burla de El Micha tras su regreso a Cuba: "Te vas a morir de hambre"

El regreso del reguetonero El Micha a vivir en Cuba no ha pasado desapercibido, y como era de esperarse, el humorista cubano Javier Berridy no perdió la oportunidad para lanzar una de sus sátiras.
A través de un video publicado en redes sociales, Berridy interpreta a su clásico personaje de oficial de aduanas y recibe a un “artista” cubierto de cadenas doradas falsas que llega diciendo: “Traba por aquí, mi vida, que vengo a quedarme en Cuba”.
El sketch usa el propio audio de El Micha en sus polémicas declaraciones, donde explicaba su decisión de regresar a la isla: “Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles, no quiero que los pencos estén hablando de mí, yo aprendí en ese lugar que nadie me dio nada, lo que quieren es arrancarte la cabeza”.
Cuando la falsa aduanera le dice que lo conoce de algún lado, la respuesta también está basada en sus palabras reales: “Yo soy un artista y me debo al pueblo de Cuba, a los cubanos, yo quiero morirme como un artista, no quiero morirme como un cargador de cajas de manzana, ni como un chofer”.
La frase final de Berridy en su papel de aduanera cerró el video con broche de oro y desató carcajadas en redes: “Tranquilo, aquí no te vas a morir de chofer ni de cargador de cajas de manzana… aquí te vas a morir de hambre. Bienvenido a la patria”.
El video ha sido interpretado como una crítica directa a la romantización de la realidad económica precaria que existe en Cuba, y sobre todo una pulla bien fuerte hacia El Micha.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de El Micha a Cuba y la crítica de Javier Berridy
¿Por qué El Micha decide regresar a Cuba?
El Micha regresa a Cuba porque no quiere pagar más "biles" y busca el "cariño" de su gente. Según sus declaraciones, se siente más querido en Cuba que en Miami, donde asegura haber recibido críticas y no apoyo.
¿Qué crítica hace Javier Berridy sobre la decisión de El Micha?
Javier Berridy, a través de una sátira, critica la romantización de la realidad económica precaria en Cuba. Con su humor característico, Berridy señala que en Cuba, a diferencia de lo que El Micha dice, "te vas a morir de hambre", en lugar de vivir cómodamente.
¿Qué impacto ha tenido la decisión de El Micha en su familia?
La decisión de El Micha de regresar a Cuba ha generado controversia, especialmente por dejar a sus hijos en Estados Unidos. Su expareja, Ana María Daniel, criticó públicamente al artista, cuestionando que "tus hijos no son tu familia entonces", lo que sugiere un abandono de sus responsabilidades familiares.
¿Cómo ha reaccionado el público ante el regreso de El Micha a Cuba?
La reacción del público ha sido diversa, con muchos criticando a El Micha por su decisión de regresar a Cuba en busca de una vida más cómoda, dejando a su familia en Estados Unidos. Las críticas se centran en su aparente desconexión con la realidad cubana y en su decisión de priorizar la comodidad personal sobre las responsabilidades familiares.
