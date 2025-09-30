Yulién Oviedo volvió a encender las redes sociales con una declaración que, como era de esperarse, no pasó inadvertida. Tras enterarse de que Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl en 2026, el cantante cubano no se contuvo y dijo, sin rodeos, que él es el único artista con verdaderas “condiciones” para ese espectáculo.

El comentario lo dejó en la cuenta de Instagram de Un Martí Tó Durako, donde se celebraba la elección del Conejo Malo como la gran figura del evento deportivo más visto en Estados Unidos y bromeaba con que él siguiente podría ser Yulién Oviedo. Pero el cantante cubano, lejos de aplaudir como el resto, fue al grano: “Lo dirás jugando, pero el único que tiene condiciones para hacer un medio tiempo en un Super Bowl, entre la cantidad de artistas malísimos, cheísimos y falta de todo que tenemos, soy yo. He dicho. ¡Caso cerrado!”

Como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los comentarios se llenaron de carcajadas, memes y ocurrencias de todo tipo. “Yulién en el Super Bowl cantando el Yaris”, soltó uno. “El autoestima de Yulién es como Buzz Lightyear: al infinito y más allá”, escribió otro.

Pero el músico no se achicó. Al contrario, cuando alguien lo cuestionó, respondió con su estilo directo de siempre: “Yo no tengo autoestima, tengo talento y soy el mejor artista que tú tienes en tu país”. Y aunque aseguró tener respeto por colegas como Gente de Zona o Jacob Forever, cerró con una frase que dejó clara su postura: “Pregúntales por mí para que veas”.

Para echarle más leña al fuego, Yulién desempolvó unas viejas fotos donde aparece junto a Bad Bunny, tomadas durante un breve encuentro de años atrás. Aunque ya las había compartido en otras ocasiones, esta vez las acompañó con un mensaje de “decreto” personal: “Mil veces compartiré esta imagen… Después de aquí no hay nadie más”.

Algunos usuarios lo acusaron de intentar vender una cercanía con Bad Bunny que no existe, pero eso no pareció afectarle. Fiel a su estilo, Yulién se mostró convencido de que tiene el talento necesario para ocupar un espacio en ese escenario.

Lo cierto es que, una vez más, Yulién Oviedo consiguió lo suyo: poner a todo el mundo a hablar. No necesita escenario, ni micrófono, ni luces para hacerse notar; le basta un comentario y una buena dosis de seguridad. Y mientras Bad Bunny calienta motores para el Super Bowl, Yulién sigue firme en lo suyo… aunque sea desde los comentarios de Instagram.

