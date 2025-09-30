Yulién Oviedo volvió a encender las redes sociales con una declaración que, como era de esperarse, no pasó inadvertida. Tras enterarse de que Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl en 2026, el cantante cubano no se contuvo y dijo, sin rodeos, que él es el único artista con verdaderas “condiciones” para ese espectáculo.
El comentario lo dejó en la cuenta de Instagram de Un Martí Tó Durako, donde se celebraba la elección del Conejo Malo como la gran figura del evento deportivo más visto en Estados Unidos y bromeaba con que él siguiente podría ser Yulién Oviedo. Pero el cantante cubano, lejos de aplaudir como el resto, fue al grano: “Lo dirás jugando, pero el único que tiene condiciones para hacer un medio tiempo en un Super Bowl, entre la cantidad de artistas malísimos, cheísimos y falta de todo que tenemos, soy yo. He dicho. ¡Caso cerrado!”
Como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los comentarios se llenaron de carcajadas, memes y ocurrencias de todo tipo. “Yulién en el Super Bowl cantando el Yaris”, soltó uno. “El autoestima de Yulién es como Buzz Lightyear: al infinito y más allá”, escribió otro.
Pero el músico no se achicó. Al contrario, cuando alguien lo cuestionó, respondió con su estilo directo de siempre: “Yo no tengo autoestima, tengo talento y soy el mejor artista que tú tienes en tu país”. Y aunque aseguró tener respeto por colegas como Gente de Zona o Jacob Forever, cerró con una frase que dejó clara su postura: “Pregúntales por mí para que veas”.
Para echarle más leña al fuego, Yulién desempolvó unas viejas fotos donde aparece junto a Bad Bunny, tomadas durante un breve encuentro de años atrás. Aunque ya las había compartido en otras ocasiones, esta vez las acompañó con un mensaje de “decreto” personal: “Mil veces compartiré esta imagen… Después de aquí no hay nadie más”.
Algunos usuarios lo acusaron de intentar vender una cercanía con Bad Bunny que no existe, pero eso no pareció afectarle. Fiel a su estilo, Yulién se mostró convencido de que tiene el talento necesario para ocupar un espacio en ese escenario.
Lo cierto es que, una vez más, Yulién Oviedo consiguió lo suyo: poner a todo el mundo a hablar. No necesita escenario, ni micrófono, ni luces para hacerse notar; le basta un comentario y una buena dosis de seguridad. Y mientras Bad Bunny calienta motores para el Super Bowl, Yulién sigue firme en lo suyo… aunque sea desde los comentarios de Instagram.
Preguntas Frecuentes sobre la Declaración de Yulién Oviedo y el Super Bowl
¿Por qué Yulién Oviedo cree que es el único artista cubano apto para el Super Bowl?
Yulién Oviedo afirmó que es el único artista cubano con condiciones para actuar en el Super Bowl debido a su percepción del talento y las cualidades artísticas que posee en comparación con otros artistas cubanos, a quienes considera "malísimos" o "cheísimos". Esta declaración fue hecha en un comentario en Instagram que desató reacciones mixtas, desde críticas hasta burlas.
¿Cómo reaccionó el público a las declaraciones de Yulién Oviedo?
Las declaraciones de Yulién Oviedo generaron una ola de reacciones en redes sociales, provocando carcajadas, memes y comentarios sarcásticos. Muchas personas se burlaron de su autoproclamación como el artista cubano más apto para el Super Bowl, comparándolo humorísticamente con personajes ficticios y comentando sobre su elevada autoestima.
¿Cuál fue la respuesta de Yulién Oviedo ante las críticas recibidas?
Ante las críticas, Yulién Oviedo defendió su postura argumentando que su talento es superior y que no se trata de autoestima, sino de habilidad artística. Además, mencionó que tiene respeto por otros artistas como Gente de Zona o Jacob Forever, pero insistió en que su talento es incomparable en el panorama musical cubano actual.
¿Qué relación tiene Yulién Oviedo con Bad Bunny, el protagonista del Super Bowl 2026?
Yulién Oviedo compartió fotos antiguas con Bad Bunny, tomadas durante un encuentro años atrás, para demostrar una conexión con el artista puertorriqueño. Sin embargo, esta acción fue vista por algunos como un intento de capitalizar la fama de Bad Bunny, especialmente en el contexto de su elección como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.