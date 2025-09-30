Rosalía volvió a hacer de las suyas y revolucionó las redes con uno de esos gestos que solo ella puede convertir en tendencia. Esta vez, la cantante apareció en la Semana de la Moda de París con un look blanco y negro de infarto, pero lo que realmente se robó el show fueron sus axilas… ¡teñidas de blanco!
Sí, leíste bien. Mientras firmaba autógrafos y posaba para las cámaras, la motomami dejó ver sus axilas sin depilar y con los vellos teñidos, algo que generó todo tipo de reacciones: muchos lo aplaudieron como una declaración de estilo, y otros no pudieron evitar criticarla.
Entre los comentarios más llamativos, una usuaria de Instagram le soltó: "¿Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?", acompañado de varios emojis con cara de disgusto.
Rosalía, con la serenidad de quien ya ha sido analizada hasta por cómo respira, respondió con una frase que se volvió viral: "Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio."
Y así, con pocas palabras y mucho estilo, la artista volvió a callar bocas y a marcar tendencia. En plena ola de rumores sobre su esperado álbum R4, Rosalía nos recuerda que no solo impone música, también actitud.
Además, no es raro verla romper moldes con sus elecciones de vestuario. Rosalía se ha convertido en un ícono de la moda precisamente por atreverse a jugar, provocar y reinventarse con cada aparición. Sus looks, siempre arriesgados y fuera de lo convencional, son ya parte de su sello personal.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el estilo y la actitud de Rosalía
¿Por qué Rosalía decidió teñir su vello axilar de blanco?
Rosalía tiñó su vello axilar de blanco como una declaración de estilo y para marcar tendencia en la Semana de la Moda de París. Conocida por su audacia y capacidad para romper moldes, esta decisión se ha interpretado como parte de su universo visual que acompaña a su esperado álbum R4. Las reacciones han sido mixtas, pero han logrado que todos hablen de ella.
¿Cómo respondió Rosalía a las críticas sobre su vello axilar?
Rosalía respondió a las críticas con una actitud despreocupada y segura, diciendo: "Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio." Esta respuesta se volvió viral y demostró su habilidad para transformar un comentario negativo en un gesto de estilo y confianza.
¿Qué impacto ha tenido Rosalía en la moda con su look de axilas teñidas?
Rosalía ha impactado significativamente en la moda con su look de axilas teñidas. Su presencia en la Semana de la Moda de París ha generado un debate sobre el estilo y la provocación, dividiendo opiniones entre quienes aplauden su audacia y quienes no comprenden su elección. Sin embargo, ha reafirmado su posición como un ícono de moda que desafía las normas convencionales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.