Rosalía volvió a hacer de las suyas y revolucionó las redes con uno de esos gestos que solo ella puede convertir en tendencia. Esta vez, la cantante apareció en la Semana de la Moda de París con un look blanco y negro de infarto, pero lo que realmente se robó el show fueron sus axilas… ¡teñidas de blanco!

Sí, leíste bien. Mientras firmaba autógrafos y posaba para las cámaras, la motomami dejó ver sus axilas sin depilar y con los vellos teñidos, algo que generó todo tipo de reacciones: muchos lo aplaudieron como una declaración de estilo, y otros no pudieron evitar criticarla.

Entre los comentarios más llamativos, una usuaria de Instagram le soltó: "¿Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?", acompañado de varios emojis con cara de disgusto.

Rosalía, con la serenidad de quien ya ha sido analizada hasta por cómo respira, respondió con una frase que se volvió viral: "Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio."

Y así, con pocas palabras y mucho estilo, la artista volvió a callar bocas y a marcar tendencia. En plena ola de rumores sobre su esperado álbum R4, Rosalía nos recuerda que no solo impone música, también actitud.

Además, no es raro verla romper moldes con sus elecciones de vestuario. Rosalía se ha convertido en un ícono de la moda precisamente por atreverse a jugar, provocar y reinventarse con cada aparición. Sus looks, siempre arriesgados y fuera de lo convencional, son ya parte de su sello personal.

