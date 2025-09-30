"Adóptame": Le piden a Bebeshito tras compartir los momentos más dulces con su hija Mía

El reguetonero cubano Bebeshito derritió a sus seguidores en redes sociales al compartir un tierno video con su hija Mía, que es sin duda alguna una sobredosis de ternura y amor incondicional.

En el clip se ve al artista alimentando con paciencia y cariño a la pequeña, haciéndole muecas y gestos divertidos para lograr que coma mientras ella lo observa fascinada: “Yo alimentándola…”, se lee en este momento del video.

Pero la dulzura no termina ahí. En la segunda parte del video, Mía, con apenas unos añitos, le devuelve el gesto a su padre ofreciéndole comida con sus propias manos, sin pensarlo dos veces. “Ella alimentándome a mí”, escribió Bebeshito sobre la escena, generando aún más reacciones.

La escena ha provocado una oleada de comentarios enternecidos de sus fans, quienes no dudaron en dejar sus comentarios: “El verdadero ejemplo de padre”; “Adóptame, qué momentos más lindos, Dios los bendiga mucho y cuide mucho esa bella familia”; “Qué bello el amor más puro de un padre a una hija y de una hija a un padre bendiciones”; “Qué ternura. No hay nada más hermoso y genuino en la vida que la inocencia de un niño. La persona que no tenga la oportunidad de experimentar ese amor incondicional que ellos dan se ha perdido del regalo más maravilloso que la vida pueda ofrecer”.

Hasta Rachel Arderi, esposa del reguetonero y madre de Mía, no pudo evitar reaccionar a las imágenes: “Los amo tanto. Papá lo está haciendo demasiado bien mamá”.

El reguetonero ha demostrado en varias ocasiones lo conectado que está con su hija, pero esta vez ha logrado captar uno de esos instantes que resumen lo más puro del amor entre un padre y su niña.

