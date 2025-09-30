Rachel Arderi revela qué sintió al conocer a Daddy Yankee: "Es un ser humano increíble"

Vídeos relacionados:

El reciente encuentro de Rachel Arderi y su esposo Oniel Bebeshito con Daddy Yankee ha despertado gran interés en redes; la influencer cubana abrió su corazón sobre lo que significó para ella ese momento con una leyenda del género.

En sus historias de Instagram, Rachel respondió una pregunta de sus seguidores: "¿Qué sentiste al estar junto a Daddy Yankee en una junta?". Su respuesta fue sencilla pero emotiva:

“Mucha emoción y felicidad. Es un artista que escucho mucho desde niña, además es el exponente más grande del reguetón; así que imagínese. Y, aun así, es un ser humano increíble, muy humilde y amable con nosotros”, reveló la modelo.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Al decir esto, Rachel dejó claro que ese instante representaba algo más que una simple foto: era la culminación de sueños y aspiraciones personales para ella y sobre todo su pareja.

Para Oniel Bebeshito, ese encuentro con Daddy Yankee tuvo además un valor simbólico y profesional. En sus publicaciones, no ocultó su emoción y lo calificó como “otro sueño más cumplido”. Pero no fue solo eso: fue un aval directo de quien es considerado por muchos una figura emblemática del reguetón a nivel mundial.

“Que sigas así hacia adelante, brother. Tienes mucho talento. Muchas bendiciones, a ti y a tu tierra que amo mucho”, fueron las palabras que regaló el Big Boss al artistas cubano.

