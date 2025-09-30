¡Si Rachel Arderi pudo, Kenny Robert también! Así luce Jessica en lencería

¡La competencia por la lencería más viral del momento está que arde! Esta vez, no fue una influencer de moda ni una modelo de pasarela la que se robó el show, sino Jessica, el personaje más desinhibido del cubano Kenny Robert, quien decidió parodiar nada menos que a Rachel Arderi y su video viral en un conjunto blanco de ropa interior.

En un post en Instagram, Kenny aparece luciendo una lencería de encaje muy similar a la que llevó Arderi en una de sus sesiones fotográficas, aunque con un estilo bastante más irreverente.

"¡Es igual!", grita Jessica mientras sostiene sus falsos senos, mirando a la cámara con una seguridad que ni en el Miss Universo.

Captura Instagram / Kenny Robert

Pero la cosa no quedó ahí. Fiel a su estilo sin filtros, lanzó una indirecta directa: “A mí me queda mejor que el de Shein barato”, soltó sin titubeos, en clara referencia a la esposa del reguetonero Bebeshito, dejando claro que la parodia venía con pulla incluida.

Las imágenes muestran a Jessica posando al borde de la cama, haciendo gala de sus curvas improvisadas, sus tacones altos y su desparpajo habitual. Entre carcajadas, poses exageradas y mucha actitud, Kenny dejó claro que lo suyo es el show… y también la crítica mordaz.

En tiempos donde todo es contenido, él convirtió la sesión de fotos de Arderi en motivo de burla como ya es frecuente, y es que tras la polémica entre ambos, Kenny le ha declarado la guerra a la modelo una y otra vez.

Preguntas Frecuentes sobre la Parodia de Kenny Robert a Rachel Arderi