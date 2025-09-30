¡Si Rachel Arderi pudo, Kenny Robert también! Así luce Jessica en lencería

¡La competencia por la lencería más viral del momento está que arde! Esta vez, no fue una influencer de moda ni una modelo de pasarela la que se robó el show, sino Jessica, el personaje más desinhibido del cubano Kenny Robert, quien decidió parodiar nada menos que a Rachel Arderi y su video viral en un conjunto blanco de ropa interior.
En un post en Instagram, Kenny aparece luciendo una lencería de encaje muy similar a la que llevó Arderi en una de sus sesiones fotográficas, aunque con un estilo bastante más irreverente.
"¡Es igual!", grita Jessica mientras sostiene sus falsos senos, mirando a la cámara con una seguridad que ni en el Miss Universo.
Pero la cosa no quedó ahí. Fiel a su estilo sin filtros, lanzó una indirecta directa: “A mí me queda mejor que el de Shein barato”, soltó sin titubeos, en clara referencia a la esposa del reguetonero Bebeshito, dejando claro que la parodia venía con pulla incluida.
Las imágenes muestran a Jessica posando al borde de la cama, haciendo gala de sus curvas improvisadas, sus tacones altos y su desparpajo habitual. Entre carcajadas, poses exageradas y mucha actitud, Kenny dejó claro que lo suyo es el show… y también la crítica mordaz.
En tiempos donde todo es contenido, él convirtió la sesión de fotos de Arderi en motivo de burla como ya es frecuente, y es que tras la polémica entre ambos, Kenny le ha declarado la guerra a la modelo una y otra vez.
Preguntas Frecuentes sobre la Parodia de Kenny Robert a Rachel Arderi
¿Por qué Kenny Robert parodia a Rachel Arderi con su personaje Jessica?
Kenny Robert utiliza su personaje Jessica para satirizar y criticar el contenido de influencers como Rachel Arderi. Esta parodia es parte de una serie de burlas recurrentes hacia Rachel, con quien ha tenido conflictos previos. Kenny emplea la sátira y el humor para destacar lo que él considera superficial en las publicaciones de ciertas influencers cubanas.
¿Cuál es el origen de la rivalidad entre Kenny Robert y Rachel Arderi?
La rivalidad entre Kenny Robert y Rachel Arderi se originó tras un incidente en redes sociales donde Kenny parodió uno de los videos de Rachel. Esto llevó a un distanciamiento y a una serie de indirectas y reacciones en redes sociales. Desde entonces, Kenny ha utilizado su personaje Jessica para criticar y parodiar las publicaciones de Rachel, intensificando la tensión entre ambos.
¿Qué impacto tienen las parodias de Kenny Robert en las redes sociales?
Las parodias de Kenny Robert generan un alto nivel de interacción y viralidad en redes sociales. Sus seguidores disfrutan de su humor y sátira, lo que a menudo provoca reacciones mixtas: desde risas y aplausos hasta críticas y debates sobre el contenido de las influencers que él parodia. Su capacidad para crear contenido viral mantiene a su audiencia entretenida y expectante.
¿Cómo reacciona el público a las parodias de Kenny Robert sobre Rachel Arderi?
El público reacciona con una mezcla de diversión y polémica a las parodias de Kenny Robert sobre Rachel Arderi. Muchos de sus seguidores disfrutan y se ríen de sus imitaciones, mientras que otros critican la posible intención de ataque personal hacia Rachel. Las parodias generan debates sobre la autenticidad y el contenido de las influencers en Cuba.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.