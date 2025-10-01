Jornada histórica para el euro en el mercado informal cubano: Sube también el dólar

Billete de 100 euros y 100 dólares y dinero cubano (Imagen de referencia)

Tras el retroceso que experimentó este martes el precio del euro en Cuba, este miércoles la moneda europea da la sorpresa y escala a los 500 euros, rompiendo un significativo umbral de venta que consolida el hundimiento de la moneda nacional.

Se trata de un récord absoluto y de una jornada histórica en el mercado informal cubano, pues por primera vez desde que elTOQUE documenta los altibajos de las divisas en la isla, ninguna moneda había alcanzado semejante valor de venta.

Sube también este 1 de octubre el dólar, en su caso de 438 a 440, incremento de dos pesos que se suma a un sostenido aumento experimentado por la moneda estadounidense en las últimas semanas.

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), cuya caída y volatilidad ha sido su nota predominante en los últimos meses, conserva los 210 CUP de venta desde hace varios días.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 01/10/2025 - 7:20 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 500 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Un récord histórico en el mercado informal

En un artículo de análisis publicado por elTOQUE en las últimas horas, el medio subrayó que la cifra refleja "la acelerada depreciación de la moneda nacional y la creciente dolarización de la economía", y que constituye un hito sin precedentes.

El valor de 500 CUP por euro "carece de antecedentes en la historia reciente de la isla".

Ni siquiera durante el llamado Período Especial de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, se registraron niveles tan altos de depreciación del peso cubano frente a divisas extranjeras, advirtió la citada fuente.

Desde que elTOQUE comenzó a publicar la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), en enero de 2021, nunca se había alcanzado una cotización tan elevada para el euro.

Para el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), este récord refleja "los desequilibrios estructurales de la economía cubana": caída del PIB, déficit energético, contracción del turismo, paralización de inversiones productivas, dolarización del comercio interno y concentración de reservas líquidas en conglomerados militares.

A esto se suma el fenómeno de la emigración masiva, que debilita aún más el tejido productivo y fiscal del país.

En este contexto, muchos cubanos eligen el euro por encima del dólar en el mercado informal debido a su mayor estabilidad para quienes tienen vínculos con Europa o viajan al continente.

La Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) que publica elTOQUE se basa en un sistema automatizado que analiza cientos de anuncios de compraventa de divisas en redes sociales y plataformas de clasificados.

Un algoritmo filtra datos extremos y calcula la mediana de los valores restantes, ofreciendo así una referencia objetiva de las transacciones reales.

Aunque el Gobierno cubano ha intentado desacreditar esta metodología, elTOQUE señala que la TRMI "cuenta con el aval de economistas independientes y publicaciones académicas internacionales, como Applied Economics en el Reino Unido".

¿Y la respuesta oficial?

Desde fines de 2024, el Gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas. Sin embargo, "más de medio año después no ha dado detalles sobre su implementación".

Economistas independientes advierten que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la TRMI.

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).

La ruptura del umbral de los 500 CUP por euro marca un momento crítico para la economía cubana. Refleja no solo la desconfianza hacia las instituciones monetarias del Estado, sino también el avance imparable del mercado informal como termómetro real de la crisis.

Como advierte elTOQUE, "la desconexión entre las cifras oficiales y la realidad de los bolsillos cubanos nunca ha sido tan abismal".

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 1 de octubre:

1 USD = 440 CUP.

5 USD = 2,200 CUP.

10 USD = 4,400 CUP.

20 USD = 8,800 CUP.

50 USD = 22,000 CUP.

100 USD = 44,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 500 CUP.

5 EUR = 2,500 CUP.

10 EUR = 5,000 CUP.

20 EUR = 10,000 CUP.

50 EUR = 25,000 CUP.

100 EUR = 50,000 CUP.

200 EUR = 100,000 CUP.

500 EUR = 250,000 CUP.