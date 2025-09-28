El dólar sube otros cinco pesos en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense volvió a encarecerse este domingo en el mercado informal cubano y alcanzó un valor récord de 435 pesos cubanos (CUP), según el observatorio independiente elTOQUE.

Con este aumento de cinco pesos respecto al sábado, la divisa norteamericana consolida una tendencia alcista que golpea de lleno la economía de la población, cada vez más dependiente de las divisas extranjeras para acceder a bienes y servicios básicos.

Escalada en los últimos días

El precio del dólar ha mostrado una secuencia ascendente en las últimas jornadas.

El jueves 25 de septiembre, la moneda estadounidense ya había alcanzado los 430 CUP, cifra que repitió el viernes y el sábado. Este domingo, finalmente rompió ese techo al situarse en 435 CUP, confirmando el deterioro acelerado del peso cubano.

Evolución de la tasa de cambio

El euro, por su parte, también registró un incremento sostenido: ha ido subiendo progresivamente día tras día hasta situarse este domingo en 495 CUP, a las puertas del umbral simbólico de los 500 pesos.

En tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC), que había mostrado volatilidad en semanas anteriores, subió de 205 CUP el sábado a 210 CUP este domingo, el mismo nivel que alcanzó el jueves y el viernes.

Un impacto devastador en la vida cotidiana

El encarecimiento simultáneo del dólar y el euro supone un duro golpe para la mayoría de los cubanos, cuyos salarios y pensiones se pagan en pesos y pierden valor con cada nueva subida de las divisas.

El alza de estas monedas repercute de forma directa en los precios de productos esenciales importados, desde alimentos hasta medicamentos, pasando por el combustible, los electrodomésticos y los pasajes aéreos.

Quienes dependen únicamente de ingresos en CUP ven cómo su capacidad de compra se reduce de forma drástica, mientras que quienes reciben remesas en divisas multiplican el valor de esos envíos, lo que profundiza las desigualdades sociales.

La brecha entre quienes acceden a divisas y quienes no se ensancha cada día más, en un escenario marcado por la escasez, la inflación y la falta de alternativas en el mercado oficial.

El euro lidera la tendencia

Aunque el titular de este domingo lo protagoniza el dólar, el euro ha sido la divisa que más se ha encarecido a lo largo de 2025, superando varias veces sus propios récords en el mercado informal.

La alta demanda de la moneda europea, sumada a su menor disponibilidad en comparación con el dólar, la ha convertido en la referencia principal para muchos cubanos que buscan proteger sus ahorros o realizar operaciones internacionales.

Especialistas advierten que mientras no se amplíe la oferta oficial de divisas o se produzcan reformas económicas de calado, el peso cubano continuará perdiendo terreno.

Y todo indica que, de mantenerse la tendencia, tanto el dólar como el euro seguirán marcando cifras récord en lo que resta de año.

