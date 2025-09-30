Sube el dólar y baja precio del euro en Cuba

Billete de un dólar, de 50 euros y pesos cubanos (Imagen de referencia)

Otra jornada con novedades en los valores de compraventa de las divisas de referencia en el mercado informal cubano.

En el caso de este 30 de septiembre, el dólar sube y el euro da un paso atrás, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE.

Al amanecer de este martes, el dólar escala a los 438 CUP, tres pesos más en relación con el valor que alcanzó el domingo.

La moneda europea, en cambio, retrocede a los 495 CUP, lo que supone una caída de cuatro unidades comparado con los 499 en que se cotizaba este lunes, en que subió nueve pesos de golpe.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), cuya caída y volatilidad ha sido su nota predominante en los últimos meses, conserva los 210 CUP de venta desde hace varios días.

Tasa de cambio hoy 30/09/2025 - 7:20 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 438 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 495 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 30 de septiembre:

1 USD = 438 CUP.

5 USD = 2,190 CUP.

10 USD = 4,380 CUP.

20 USD = 8,760 CUP.

50 USD = 21,900 CUP.

100 USD = 43,800 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 495 CUP.

5 EUR = 2,475 CUP.

10 EUR = 4,950 CUP.

20 EUR = 9,900 CUP.

50 EUR = 24,750 CUP.

100 EUR = 49,500 CUP.

200 EUR = 99,000 CUP.

500 EUR = 247,500 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento no hay novedades sobre el tema.