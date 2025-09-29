Fuerte aumento de precio de una divisa en el mercado informal cubano

¡Sin techo!, así se muestra al inicio de esta semana el precio del euro en el mercado informal cubano.

En las últimas horas, la moneda europea ha subido de 490 a 499 CUP, situándose en el umbral de los 500 pesos.

La cifra supone un subidón de nueve pesos más en relación con la jornada anterior y es una evidencia más del hundimiento absoluto del peso cubano en un cada vez más desolador panorama de la economía nacional.

El dólar, por su parte, retiene este 29 de septiembre los 435 CUP que alcanzó este domingo, manteniendo una diferencia de 64 pesos en relación con el euro.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), cuya caída y volatilidad ha sido su nota predominante en los últimos meses, conserva los 210 CUP de venta desde hace varios días.

Tasa de cambio hoy 29/09/2025 - 7:46 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 435 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 499 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

El euro lidera los subidones del mercado informal en Cuba durante 2025

El euro ha sido la divisa que más se ha encarecido en el mercado informal cubano a lo largo de 2025, convirtiéndose en la moneda de referencia para miles de cubanos que buscan proteger sus ahorros frente al deterioro constante del peso cubano (CUP).

El 1 de enero de 2025 la moneda europea se vendía en 310 CUP, casi nueve meses después esa cifra se ha incrementado en 189 CUP, alcanzando los citados 499 CUP, un salto que ilustra la magnitud de la depreciación del peso.

Factores que estarían impulsando el alza

La subida del euro responde a varios factores interconectados. Por un lado, la alta demanda de divisas fuertes en un contexto de inflación descontrolada y salarios que pierden valor día tras día. El euro se ha convertido en refugio no solo para quienes reciben remesas desde Europa, sino también para quienes necesitan viajar o realizar transacciones vinculadas a ese continente.

La escasez de oferta también juega un papel decisivo. En comparación con el dólar, que circula con mayor fluidez gracias a remesas desde Estados Unidos, los euros disponibles en la calle son menos, lo que presiona aún más el precio.

A esto se suma la desconfianza generalizada hacia el CUP y el carácter especulativo del mercado, donde muchos compran previendo nuevos aumentos, lo que acelera los llamados “subidones”.

Impacto en la vida cotidiana

El encarecimiento del euro golpea directamente el bolsillo de los cubanos. Los salarios y pensiones en pesos pierden valor de forma acelerada, mientras los precios de productos y servicios indexados a divisas -desde tecnología hasta medicinas o pasajes aéreos- siguen disparados.

Quienes dependen de ingresos en CUP ven cómo su capacidad de compra se reduce de manera drástica, mientras los que reciben remesas en euros encuentran que el valor de cada envío se multiplica, generando una creciente brecha social.

Comparación con el dólar y la MLC

Si bien el dólar también ha subido, su avance ha sido más moderado que el del euro.

En varias jornadas, mientras el billete verde se mantenía estable o retrocedía ligeramente, el euro seguía escalando. La Moneda Libremente Convertible (MLC) ha mostrado un comportamiento más volátil, con caídas intermitentes, lo que refuerza la preferencia por la divisa europea.

En este escenario, el euro ha pasado a ser el termómetro principal de la economía informal, desplazando parcialmente al dólar como referencia de precios en determinadas operaciones.Mientras no haya reformas monetarias efectivas o una mayor disponibilidad de divisas en canales oficiales, la moneda europea seguirá siendo un activo de resguardo frente al colapso del CUP.

Por ahora, todo indica que el euro seguirá liderando los subidones en el mercado informal cubano, reflejando la magnitud de la crisis cambiaria y el desgaste irreversible del peso como moneda de curso legal.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 29 de septiembre:

1 USD = 435 CUP.

5 USD = 2,175 CUP.

10 USD = 4,350 CUP.

20 USD = 8,700 CUP.

50 USD = 21,750 CUP.

100 USD = 43,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

5 EUR = 2,495 CUP

10 EUR = 4,990 CUP

20 EUR = 9,980 CUP

50 EUR = 24,950 CUP

100 EUR = 49,900 CUP

200 EUR = 99,800 CUP

500 EUR = 249,500 CUP

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para aplicarse en este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento no hay novedades sobre el tema.