Cambian las reglas para pedir trabajadores agrícolas en EE. UU.: Entra en vigor en octubre

Vídeos relacionados:

A partir del 2 de octubre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) podrá comenzar a procesar ciertas solicitudes para trabajadores agrícolas temporales H-2A antes de que sean aprobadas por el Departamento del Trabajo (DOL).

Según una publicación oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva regla permitirá a USCIS aceptar peticiones electrónicas en casos donde los empleadores aún no han identificado por nombre a los beneficiarios, siempre que el DOL ya haya emitido una notificación de aceptación de la solicitud de certificación de condición laboral temporal (TLC).

Este cambio busca agilizar el proceso sin omitir la verificación rigurosa de que los trabajadores extranjeros no afecten negativamente a los empleados estadounidenses.

El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, afirmó que la medida respalda a los agricultores estadounidenses, garantiza la legalidad del proceso y fomenta la confianza pública.

El nuevo procedimiento ofrece más flexibilidad a los peticionarios, quienes podrán presentar el formulario digitalmente con mayor antelación.

La agencia también lanzó una versión simplificada del formulario de petición, el I-129H2A, que solo se aceptará en línea y únicamente para peticionarios sin representantes legales y con beneficiarios no identificados por nombre.

Lo más leído hoy:

Aquellos que usen beneficiarios nombrados o formatos impresos deberán seguir el proceso anterior.

La TLC sigue siendo necesaria para determinar si existen trabajadores estadounidenses disponibles para cubrir las vacantes y si la contratación de extranjeros podría afectar sus condiciones laborales.

USCIS solo aprobará las solicitudes una vez que el DOL haya otorgado la certificación correspondiente.

Durante este año, el presidente Donald Trump ha impulsado una serie de medidas migratorias que han impactado directamente al sector agrícola.

En una de sus declaraciones más polémicas, sugirió que podría detener deportaciones de trabajadores del campo, mientras hablaba de “cierta utilidad” de los migrantes en la economía rural. Sin embargo, esas palabras contrastaron pronto con acciones más restrictivas.

Días después, el entorno político se tornó incierto para los migrantes del sector cuando Trump anunció que decidiría pronto sobre la deportación de trabajadores agrícolas, lo cual generó preocupación entre empleadores y comunidades migrantes.

Esta postura se volvió aún más estricta cuando revocó un programa que facilitaba el empleo temporal de extranjeros, afectando especialmente a quienes dependían del visado H-2A para acceder a contratos legales en el campo estadounidense.

En medio de esa línea restrictiva, Trump reconoció posteriormente la importancia de los inmigrantes en el campo, insinuando posibles ajustes que permitieran cierta flexibilidad en los procesos de contratación, aunque sin revertir las medidas anteriores.

Preguntas frecuentes sobre los cambios en el proceso de solicitud de trabajadores agrícolas H-2A en EE. UU.