Exportaciones de EE.UU. a Cuba marcan récord desde 2023

Vídeos relacionados:
Las exportaciones de productos alimenticios y agrícolas de Estados Unidos a Cuba alcanzaron en junio de 2025 un valor de 38.4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10 % respecto a los 34.9 millones registrados en el mismo mes de 2024 y supera también la cifra de 37 millones de junio de 2023.
De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. y del Consejo Económico y Comercial Cuba-EE.UU., de enero a junio de 2025 las ventas sumaron 243.3 millones de dólares, un incremento del 16.6 % interanual frente a los 210.6 millones del primer semestre de 2024.
Entre los productos más destacados se encuentra, en primer lugar, la carne de pollo, que sumó casi el 54 % de las exportaciones, por un total de 20.4 millones de dólares.
Los otros productos alimenticios exportados fueron carne de cerdo (3.2 millones de dólares), leche en polvo (1.8 millones), arroz (1.5 millones de dólares), preparados alimenticios diversos congelados (876,215 dólares), hostias de comunión (776,301 dólares) y café (699,273 dólares).
Aunque en junio no figuran ventas a Cuba de productos sanitarios y para el cuidado de la salud, sí se contabilizan otras de la industria automotriz y de la construcción.
Lo más leído hoy:
Las exportaciones de vehículos usados sumaron 12.15 millones, las motocicletas, 1.94 millones; el mármol y travertino, 23,521 dólares; enzimas 13,498 dólares y bicicletas 22,160 dólares.
También se adquirieron celdas solares por 43,500 USD, y máquinas para trabajar alambre, por 12,000 dólares.
Desde 2023, las exportaciones acumuladas derivadas de las iniciativas de las administraciones Obama-Biden, Trump-Pence y Biden-Harris superan los 155 millones de dólares, y las proyecciones apuntan a que el total de 2025 podría rebasar los 170 millones gracias al auge de las compras del sector privado cubano.
Las operaciones se realizan bajo el marco legal de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000 y la Ley de Democracia Cubana (CDA) de 1992, que permiten ventas directas en efectivo de alimentos y productos agrícolas a Cuba, así como otros bienes autorizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU.
Desde que comenzó a aplicarseel TSREEA en diciembre de 2001, Cuba ha gastado más de 7.885 millones de dólares en importaciones alimentarias desde Estados Unidos.
Mientras se mantienen estas compras millonarias, el régimen cubano continúa culpando al embargo estadounidense por la escasez de productos básicos, sin reconocer el volumen real de importaciones permitidas bajo excepciones legales.
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de EE.UU. a Cuba
¿Cuál es el valor récord de las exportaciones de EE.UU. a Cuba en junio de 2025?
Las exportaciones de EE.UU. a Cuba en junio de 2025 alcanzaron un valor de 38.4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10 % respecto al mismo mes de 2024 y supera la cifra de 37 millones de junio de 2023. Este incremento se debe principalmente a las ventas de productos alimenticios y agrícolas bajo el marco legal de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000.
¿Qué productos son los principales en las exportaciones de EE.UU. a Cuba?
El principal producto exportado de EE.UU. a Cuba es la carne de pollo, que representa casi el 54 % de las exportaciones totales en junio de 2025, con un valor de 20.4 millones de dólares. Otros productos alimenticios destacados incluyen carne de cerdo, leche en polvo, arroz, preparados alimenticios diversos congelados, hostias de comunión y café. Además, se exportaron vehículos usados, motocicletas y celdas solares, entre otros.
¿Cómo es posible que EE.UU. exporte alimentos a Cuba pese al embargo?
Las exportaciones de alimentos de EE.UU. a Cuba son posibles gracias a excepciones legales contenidas en la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000 y la Ley de Democracia Cubana (CDA) de 1992. Estas leyes permiten la venta directa en efectivo de alimentos y productos agrícolas a Cuba, así como otros bienes autorizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU.
¿Cuál es la postura del régimen cubano respecto al embargo y las importaciones de EE.UU.?
El régimen cubano sigue culpando al embargo estadounidense por la escasez de productos básicos, pese a las compras millonarias permitidas bajo excepciones legales. No reconoce el volumen real de importaciones que realiza desde EE.UU., lo cual incluye una cantidad significativa de alimentos y otros productos esenciales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.