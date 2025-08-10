Exportaciones de EE.UU. a Cuba marcan récord desde 2023

Vídeos relacionados:

Las exportaciones de productos alimenticios y agrícolas de Estados Unidos a Cuba alcanzaron en junio de 2025 un valor de 38.4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10 % respecto a los 34.9 millones registrados en el mismo mes de 2024 y supera también la cifra de 37 millones de junio de 2023.

De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. y del Consejo Económico y Comercial Cuba-EE.UU., de enero a junio de 2025 las ventas sumaron 243.3 millones de dólares, un incremento del 16.6 % interanual frente a los 210.6 millones del primer semestre de 2024.

Entre los productos más destacados se encuentra, en primer lugar, la carne de pollo, que sumó casi el 54 % de las exportaciones, por un total de 20.4 millones de dólares.

Captura de pantalla / U.S.-Cuba Trade and Economic Council

Los otros productos alimenticios exportados fueron carne de cerdo (3.2 millones de dólares), leche en polvo (1.8 millones), arroz (1.5 millones de dólares), preparados alimenticios diversos congelados (876,215 dólares), hostias de comunión (776,301 dólares) y café (699,273 dólares).

Aunque en junio no figuran ventas a Cuba de productos sanitarios y para el cuidado de la salud, sí se contabilizan otras de la industria automotriz y de la construcción.

Las exportaciones de vehículos usados sumaron 12.15 millones, las motocicletas, 1.94 millones; el mármol y travertino, 23,521 dólares; enzimas 13,498 dólares y bicicletas 22,160 dólares.

También se adquirieron celdas solares por 43,500 USD, y máquinas para trabajar alambre, por 12,000 dólares.

Desde 2023, las exportaciones acumuladas derivadas de las iniciativas de las administraciones Obama-Biden, Trump-Pence y Biden-Harris superan los 155 millones de dólares, y las proyecciones apuntan a que el total de 2025 podría rebasar los 170 millones gracias al auge de las compras del sector privado cubano.

Las operaciones se realizan bajo el marco legal de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000 y la Ley de Democracia Cubana (CDA) de 1992, que permiten ventas directas en efectivo de alimentos y productos agrícolas a Cuba, así como otros bienes autorizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU.

Desde que comenzó a aplicarseel TSREEA en diciembre de 2001, Cuba ha gastado más de 7.885 millones de dólares en importaciones alimentarias desde Estados Unidos.

Mientras se mantienen estas compras millonarias, el régimen cubano continúa culpando al embargo estadounidense por la escasez de productos básicos, sin reconocer el volumen real de importaciones permitidas bajo excepciones legales.

