Encuentran valioso tesoro de monedas de 1715 frente a las costas de Florida: Esto es lo que se sabe

Un hallazgo reciente frente a las costas del estado de Florida ha capturado la atención de historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros de todo el mundo.

Más de 1,000 monedas de plata y cinco de oro, valoradas en cerca de un millón de dólares, fueron recuperadas por un equipo de salvamento marino del fondo del océano.

Estas piezas, acuñadas en el siglo XVIII en antiguas colonias españolas como México, Perú y Bolivia, pertenecen a la legendaria Flota del Tesoro de 1715, una convoy español que se hundió hace más de 300 años durante el paso de un huracán, según reseñó un comunicado.

El descubrimiento, liderado por el capitán Levin Shavers y realizado por el equipo del barco M/V Just Right, tuvo lugar este verano en la llamada Costa del Tesoro de Florida, nombre que hace honor a la cantidad de naufragios cargados de riquezas encontrados en la región a lo largo de los siglos.

La tragedia de 1715: Once barcos, cientos de vidas y millones en oro

La madrugada del 31 de julio de 1715, un poderoso huracán azotó una flota compuesta por una docena de barcos españoles que partían del Nuevo Mundo rumbo a España, cargados de riquezas coloniales.

El desastre fue devastador: Se calcula que se perdieron hasta 400 millones de dólares en oro, plata y joyas.

Entre 700 y 1,000 personas murieron, según estimaciones históricas.

Las monedas recuperadas en esta última expedición son conocidas como reales (las de plata) y escudos (las de oro), y muchas conservan todavía fechas visibles y marcas de ceca anteriores a 1715, lo que permite rastrear su origen con precisión.

La mayoría fueron acuñadas en la Casa de Moneda de México, aunque también hay ejemplares de Perú y Bolivia.

Según los expertos, estas monedas “probablemente pertenecían a un solo cofre que se derramó cuando el barco se partió durante la tormenta”, señaló la compañía de salvamento Queens Jewels, LLC, responsable del hallazgo.

Un hallazgo arqueológico y emocional

La carga fue encontrada en un área de apenas 25 pies cuadrados, bajo varios metros de arena y mar, lo que ha hecho que su recuperación siga protocolos estrictos establecidos por el estado de Florida en materia de arqueología subacuática.

La emoción entre los descubridores fue evidente.

El capitán Shavers describió la experiencia como “perder algo que realmente valoras y casi aceptar que nunca volverás a encontrarlo, y de repente aparece. Es una sensación increíble”.

Sal Guttuso, director de operaciones de Queens Jewels, subrayó que el valor del hallazgo va mucho más allá del económico.

“Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio español. Encontrar 1,000 en una sola recuperación es tan raro como extraordinario”, afirmó.

Por su parte, Mike Perna, buzo de naufragios y miembro de la junta directiva de la empresa, destacó que el descubrimiento fue posible tras seis años de rastrear un sendero del tesoro de una milla de largo, una ruta que siguió el viaje malogrado de la flota a lo largo de la costa atlántica.

“Las monedas de oro han resultado ser mucho más difíciles de hallar que las de plata”, comentó.

Entre ellas destacan dos ejemplares notables: escudos mexicanos de ocho de 1714, señalados como especialmente valiosos.

Conservación, exhibición y un tesoro aún incompleto

El lote encontrado representa alrededor de un tercio del contenido típico de un cofre de monedas de la época, lo que sugiere que todavía hay más por descubrir en el mismo lugar.

Las monedas aún deben pasar por un proceso de conservación para remover incrustaciones y determinar su rareza o valor numismático.

Una vez finalizado ese trabajo, algunas piezas serán exhibidas en museos locales.

Queens Jewels, que posee los derechos exclusivos de salvamento de los restos de la Flota de 1715 otorgados por tribunales estadounidenses, colabora estrechamente con arqueólogos marinos e instituciones para asegurar que estos hallazgos contribuyan al conocimiento histórico, además de su posible valor comercial.

“Cada hallazgo contribuye a reconstruir la historia de la flota de 1715”, afirmó Guttuso.

“Nos comprometemos a preservar y estudiar estos artefactos para que las generaciones futuras puedan apreciar su importancia histórica”, añadió.

Este nuevo descubrimiento refuerza la reputación de la costa este de Florida como uno de los puntos más ricos del mundo en hallazgos arqueológicos subacuáticos.

Conocida como la Costa del Tesoro, comprende los condados de Indian River, St. Lucie y Martin, y ha sido escenario de múltiples descubrimientos relacionados con la Flota de 1715 a lo largo del último siglo.