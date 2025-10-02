Cancelan nueva audiencia judicial de Chocolate: Esta es la causa

Vídeos relacionados:

Uno de los procesos judiciales contra el reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, más conocido como Chocolate MC, fue pospuesto este miércoles, luego de que se cancelara una audiencia clave por la falta de testigos.

La sesión tenía como objetivo avanzar en el caso en que se le acusa de incitar a un complot para el asesinato a sueldo de Damian Valdez, quien a su vez está acusado de la muerte del reguetonero El Taiger.

El nuevo encuentro en corte fue reprogramado para el 17 de octubre, según confirmó el abogado de Chocolate, Adolfo Gil, a la salida de los tribunales del condado de Miami-Dade.

“Va a salir libre”, afirmó Gil, con optimismo en el rumbo que tomará el caso.

“Ha cambiado como persona, está en los caminos de Dios”

A pesar de que tenía que presentarse personalmente ante el juez, Chocolate MC no acudió a la cita judicial, lo cual generó incertidumbre incluso entre sus allegados.

La pareja de Chocolate, Yelena Ramírez, sí asistió a la corte y brindó declaraciones a la prensa.

“Estaba esperando hoy venir a corte, pero no se presentó, no sabemos qué pasa. Está un poco nervioso, pero todo bien”, dijo.

La joven reafirmó su respaldo total al artista, asegurando que atraviesa un proceso de transformación personal.

“Ha cambiado mucho, hasta su familia está sorprendida. Ha cambiado como persona, ahora está en los caminos de Dios. Entregado completamente”.

También aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores del reguetonero: “Que lo apoyen. Él ahora mismo necesita el apoyo de todos. Él ha cambiado mucho. Es un hombre nuevo. Todas las personas necesitan una segunda oportunidad”.

Ramírez se mostró firme en su decisión de permanecer a su lado, sin importar la situación judicial. “Yo lo he dicho en varias entrevistas, que yo nunca lo voy a dejar solo”, afirmó.

Según adelantó, planean abandonar Miami una vez que Chocolate recupere su libertad, como parte de un cambio de vida más amplio.

Anterior comparecencia en agosto

En agosto, Chocolate ya había comparecido en corte por este caso.

Se le pudo ver con el uniforme rojo reservado a los reclusos de alto riesgo, esposado, con las manos encadenadas a la cintura y grilletes en los pies; imagen que la hermana del reguetonero, Isis Arislén Sierra, calificó en esa oportunidad de "muy triste".

Chocolate MC enfrenta cargos graves por supuestamente haber amenazado y tratado de reclutar a terceros a través de redes sociales con el objetivo de asesinar a Damian Valdez Galloso, acusado de la muerte de El Taiger.

Más allá del aspecto judicial, el entorno del artista sostiene que el actual encierro ha provocado una transformación profunda en la forma de Chocolate de ver la vida.

“Lo primero que les puedo decir es que él estaba completamente entregado a Dios, tiene muchísima fe y me dice que cuando salga van a ver completamente a otra persona. Yo no pierdo la fe”, aseguró en agosto su hermana Isis al abordar la emergente religiosidad de Chocolate.

Recordó que su hermano estuvo ingresado en el hospital psiquiátrico de Mazorra en Cuba por problemas de salud mental y adicciones; y dijo que los tratamientos que le están dando en la cárcel ahora lo están ayudando "muchísimo más”.

El representante actual de Chocolate MC, Daniel Llorente -conocido entre los cubanos como "el hombre de la bandera"- también ha confirmado ese viraje espiritual.

Según explicó Llorente, el reguetonero está decidido a regresar a la música, pero con un mensaje radicalmente distinto.

“Como él dice, va a ‘pegar la Biblia’, haciendo salmos al estilo de su reparto, como él lo hace”, comentó hace algunas semanas. Y remató con contundencia: “Va a seguir siendo el rey, pero esta vez anunciando a Jesucristo”.

Situación actual: Detenido por otro caso

Chocolate MC permanece preso por otra causa independiente.

Fue arrestado el 2 de junio, acusado de secuestrar y amenazar con un arma de fuego a un fan, quien estuvo retenido durante varias horas. Aunque se confirmó que el arma era falsa, los cargos presentados incluyen secuestro y robo a mano armada.

En la audiencia del 5 de junio, la jueza Mindy S. Glazer determinó que no tendría derecho a fianza, al considerar que violó las condiciones de una libertad anterior. Durante la audiencia, el reguetonero negó estar mentalmente inestable.

Este proceso se suma a un historial legal ya extenso: es el quinto caso abierto en Florida y su noveno arresto en ocho años.

Chocolate MC, de 34 años, ha sido una figura influyente y a la vez controvertida en el género urbano cubano.

Su carrera ha estado marcada por éxitos musicales, pero también por repetidos conflictos con la ley: violencia doméstica, posesión de drogas, alteración del orden público y ahora una acusación de conspiración para asesinar.

Este miércoles en que se canceló la audiencia de Chocolate, también se celebró una audiencia crucial en el caso de Damian Valdez Galloso por el asesinato de El Taiger. En ese caso, el juez asignado fijó el inicio del juicio para el 8 de octubre.