Chocolate llama descarado a Lenier Mesa y este responde: "Malagradecido que eres, bastante hambre que te he matado"

Un nuevo conflicto sacude al mundo de la música cubana. Desde prisión, Chocolate MC, arremetió con dureza contra Lenier Mesa, Oniel Bebeshito y el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, a raíz de la reciente colaboración entre estos artistas titulada “Habla toro”, la cual el Rey de los Reparteros interpretó como una indirecta dirigida hacia él.
En una llamada telefónica, Chocolate no solo calificó de “descarado” a Lenier, sino que además se burló de sus inicios en la música campesina cubana, recordando su paso por el programa “Palmas y Cañas”. El artista fue aún más lejos al lanzar una acusación sobre la supuesta infidelidad de la pareja de Lenier con alguien de su equipo de trabajo.
Lejos de quedarse callado, Lenier Mesa respondió desde sus historias de Instagram, aunque más tarde eliminó el mensaje. Sin embargo, el contenido fue replicado por varios perfiles en redes sociales, desatando una ola de comentarios.
“Yosvany más conocido como Chocolate ya que estás preso que alguien te mande un mensajito, nunca me has visto faltarte el respeto a ti ni a nadie del género este, malagradecido que eres, bastante hambre que te he matado y dándote dinero a cada rato como todos en este género, deja ya las redes sociales y las estupideces que a Odalis, tú madre, cada vez que voy a Europa me ocupo más de ella que tú, está hasta enferma y a usted no le importa ni le da ni para las medicinas”, escribió el cantante.
Lenier también defendió a su pareja de los ataques de Chocolate y dejó claro que ha intentado mantener una relación cordial con él, a pesar de las diferencias.
“Deberías limpiarte la boca para hablar de mí y faltarle el respeto a mi mujer que siempre se ha portado bien contigo y te hemos brindado nuestra amistad porque me vez en una canción con el Bebeshito y 6ix9ine a mí no me metas en tus anormalidades y tú falta de respeto, coge el hilo y el cordel y respeta por lo menos a los que nos hemos portado bien contigo alguna vez y no digas más que crees en Dios que Dios castiga, no juegues más con eso, mira donde estás”, sentenció.
Esta polémica ha tomado a muchos por sorpresa pues en el pasado Chocolate estaba muy unido a Lenier a quien consideraba su amigo y hasta colaboraron juntos en más de una ocasión.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Chocolate MC y Lenier Mesa
¿Por qué surgió el conflicto entre Chocolate MC y Lenier Mesa?
El conflicto surgió después de que Chocolate MC, desde la cárcel, calificara de "descarado" a Lenier Mesa debido a su colaboración en la canción "Habla toro" junto a Oniel Bebeshito y Tekashi 6ix9ine. Chocolate interpretó el tema como una indirecta dirigida hacia él, lo que desató una serie de acusaciones y respuestas entre ambos artistas.
¿Qué respondió Lenier Mesa a las acusaciones de Chocolate MC?
Lenier Mesa respondió a las acusaciones de Chocolate MC a través de sus historias de Instagram, defendiendo su postura y la de su pareja. Dijo que ha intentado mantener una relación cordial con Chocolate a pesar de las diferencias y lo acusó de ser un malagradecido, destacando que lo ha ayudado económicamente en varias ocasiones.
¿Qué es la canción "Habla toro" y por qué es relevante en este conflicto?
"Habla toro" es una colaboración musical entre Oniel Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine que aborda el tema de la infidelidad de manera sarcástica y con un estilo campestre. La canción ha sido interpretada por Chocolate MC como una indirecta hacia él, lo que ha intensificado el conflicto entre los artistas involucrados en su creación.
¿Cuál es la relación previa entre Chocolate MC y Lenier Mesa?
Antes de la actual disputa, Chocolate MC y Lenier Mesa mantenían una relación cercana, llegando incluso a colaborar juntos en varias ocasiones. Chocolate consideraba a Lenier como su amigo, lo que hace que el conflicto actual sea sorprendente para muchos de sus seguidores.
