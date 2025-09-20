Un hospital se convirtió en escenario inesperado para el reparto gracias a una joven cubana que, embarazada y a punto de dar a luz, sorprendió a todos al compartir un video bailando en el baño del centro médico en Estados Unidos.

Con mucha energía y desparpajo, la futura mamá se movió al ritmo de un tema de Chocolate MC, demostrando que ni las contracciones ni la inminente llegada del bebé fueron capaces de apagar su alegría. La escena, lejos de la tensión que suele acompañar al parto, desbordó ritmo y autenticidad cubana.

El video que arrasó en redes

El clip de la usuaria @highlaa__ no tardó en viralizarse y las reacciones llegaron en cascada. Muchos usuarios no podían creer la energía de la joven en contraste con lo que ellos vivieron en el parto: “Ella reparteriando y yo que ni podía moverme de los dolores y pidiendo epidural”, comentó una usuaria. “Yo también no podía ni caminar de los dolores y ella está bailando como si nada”, escribió otra.

Otros celebraron su chispa y buen humor: “Quiero tener esa energía para cuando me toque a mí, muchas felicidades y bendiciones”, opinó otro. “Las contracciones y el epidural le tienen miedo a Jaila”, bromeó otra persona. “Este video tiene que ser patrocinado por el Chocó”, apuntó alguien más.

Entre risas y mensajes de admiración, la joven se robó todas las miradas y dejó claro que, incluso en medio del parto, el reparto y la alegría cubana nunca faltan.

Preguntas frecuentes sobre el baile de reparto de una cubana embarazada en un hospital de EE.UU.