¿Se viene tiradera? Wampi comparte video rezando en una iglesia con las plegarias de Chocolate MC de fondo

El cantante urbano cubano Wampi encendió las redes sociales tras compartir un video en el que aparece rezando en una iglesia mientras de fondo se escuchan las plegarias de Chocolate MC, ahora que según él está en el camino de Dios.
La publicación ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales la interpretan como un claro adelanto de una tiradera.
Junto al video, Wampi escribió un mensaje aparentemente muy serio, en el que pide y ora por el Rey de los Reparteros.
“Señor Todopoderoso, pongo en tus manos la vida de Chocolate MC. Te pido que lo guíes por el buen camino, que limpies su alma de todo lo malo y lo llenes de tu luz y tu paz. Que tu gracia lo sostenga, que tu amor lo transforme y que nunca le falte la fe para levantarse y caminar contigo. A los hijos tuyos que conspiraron en mi contra, les dejo saber que voy por ustedes. AMÉN”, se lee en el texto.
El tono del mensaje avivó la especulación de que el cantante estaría cocinando una tiradera dirigida a Chocolate, aunque la última parte parece estar dirigida a sus colegas del género urbano, con quienes ha tenido sus diferencias.
Casualmente el video llegar tras el estreno del tema "Habla toro" de Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine que muchos dijeron podía ser un dardo para Wampi.
Lo más leído hoy:
Aunque Wampi no ha confirmado directamente de qué se trata, el video ha sido más que suficiente para que sus fans esperen una nueva entrega en la saga de conflictos dentro del reparto cubano.
¿Quién reaccionará a esta indirecta? Al parecer la respuesta llegará en otro capítulo.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Wampi y Chocolate MC
¿Qué ha desatado la especulación sobre una posible tiradera de Wampi?
La especulación sobre una posible tiradera de Wampi se ha desatado tras un video publicado por este en el que aparece rezando en una iglesia con las plegarias de Chocolate MC de fondo. El mensaje de Wampi ha sido interpretado por muchos como una posible provocación o adelanto de una tiradera, especialmente considerando las recientes tensiones en el género urbano cubano.
¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores de Wampi al video publicado en Instagram?
Los seguidores de Wampi han tenido diversas reacciones ante el video publicado en Instagram. Algunos lo interpretan como un adelanto de una tiradera hacia Chocolate MC, otros sin embargo opinan que es una tiradera para los colegas del género con quien recientemente ha tenido encontronazos.
¿Cómo ha influido el contexto en la percepción de una posible tiradera de Wampi?
El contexto ha sido crucial en la percepción de una posible tiradera de Wampi. Días antes, Wampi había lanzado una portada de su próximo tema con ilustraciones cargadas de indirectas hacia varios artistas del género urbano, lo que ha alimentado la especulación sobre una nueva confrontación musical.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.