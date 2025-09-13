¿Se viene tiradera? Wampi comparte video rezando en una iglesia con las plegarias de Chocolate MC de fondo

El cantante urbano cubano Wampi encendió las redes sociales tras compartir un video en el que aparece rezando en una iglesia mientras de fondo se escuchan las plegarias de Chocolate MC, ahora que según él está en el camino de Dios.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales la interpretan como un claro adelanto de una tiradera.

Junto al video, Wampi escribió un mensaje aparentemente muy serio, en el que pide y ora por el Rey de los Reparteros.

“Señor Todopoderoso, pongo en tus manos la vida de Chocolate MC. Te pido que lo guíes por el buen camino, que limpies su alma de todo lo malo y lo llenes de tu luz y tu paz. Que tu gracia lo sostenga, que tu amor lo transforme y que nunca le falte la fe para levantarse y caminar contigo. A los hijos tuyos que conspiraron en mi contra, les dejo saber que voy por ustedes. AMÉN”, se lee en el texto.

El tono del mensaje avivó la especulación de que el cantante estaría cocinando una tiradera dirigida a Chocolate, aunque la última parte parece estar dirigida a sus colegas del género urbano, con quienes ha tenido sus diferencias.

Casualmente el video llegar tras el estreno del tema "Habla toro" de Bebeshito, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine que muchos dijeron podía ser un dardo para Wampi.

Aunque Wampi no ha confirmado directamente de qué se trata, el video ha sido más que suficiente para que sus fans esperen una nueva entrega en la saga de conflictos dentro del reparto cubano.

¿Quién reaccionará a esta indirecta? Al parecer la respuesta llegará en otro capítulo.

