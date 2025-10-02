Apagones sin fin: Unidad 3 de Renté vuelve a fallar tras su sincronización

Vídeos relacionados:
La inestabilidad crónica de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo, conocida como Renté, volvió a evidenciarse este miércoles cuando la Unidad 3 salió de servicio apenas una hora después de su sincronización, prolongando así la crisis eléctrica en Santiago de Cuba.
La Unión Eléctrica (UNE) informó a través de Facebook que a las 18:49 horas, la Unidad 3 quedó fuera de línea por “bajo vacío”, apenas 89 minutos después de haberse incorporado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
A las 17:20 había entrado en línea la Unidad 3 y poco después, a las 17:38, se sincronizó la Unidad 6, lo que inicialmente se anunció como un alivio para la generación en el oriente del país.
Optimismo efímero y apagones prolongados
Las publicaciones de la UNE generaron más escepticismo que alivio: la población ya no confía en los anuncios de sincronización de Renté, debido a sus repetidas salidas inesperadas.
La Unidad 3, en particular, ha sido protagonista de varios episodios similares en los últimos días. El domingo pasado, a las 16:07, también quedó fuera de servicio por bajo vacío, y siete minutos después, a las 16:14, la Unidad 5 salió de operación por causas que en ese momento estaban “pendientes de identificar”.
Un historial de fallas constantes
El director general de la planta, Jesús Aguilar Hernández, explicó el martes a la prensa oficial que los bloques 3, 5 y 6 estaban fuera de operación debido a las intensas lluvias recientes, mientras brigadas técnicas intentaban arrancar la Unidad 6 para aportar unos 50 MW al SEN, lo cual se consiguió un día después.
Hace apenas una semana, la Unidad 5 salió de servicio por un salidero en la estación de agua, sumándose a la larga lista de incidencias que mantienen a Renté como uno de los puntos más vulnerables del sistema eléctrico cubano.
Promesas sin respaldo
Esta secuencia de averías coincidió con una visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la termoeléctrica, en la que prometió mejoras para fin de año. Sin embargo, ni el discurso oficial ha logrado transmitir confianza, y los hechos continúan desmintiendo cualquier narrativa optimista: “la práctica es el criterio de la verdad”, y la realidad ha sido clara.
Mientras tanto, los santiagueros siguen enfrentando apagones interminables, en un escenario donde las soluciones técnicas son cada vez más precarias y la credibilidad del sistema eléctrico está en su punto más bajo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué la termoeléctrica Renté sufre tantas fallas?
La termoeléctrica Renté, como muchas otras plantas en Cuba, enfrenta un estado de obsolescencia tecnológica y falta de mantenimiento integral, lo que provoca constantes averías. La carencia de piezas de repuesto y las condiciones precarias agravan la situación, manteniendo a la planta en un ciclo de reparaciones y fallos continuos.
¿Cuál es el impacto de las fallas en Renté sobre el suministro eléctrico en Cuba?
Las frecuentes fallas en la termoeléctrica Renté contribuyen significativamente a la crisis energética nacional, generando apagones prolongados que afectan la vida cotidiana de millones de cubanos. Estas interrupciones en el suministro eléctrico se deben a un déficit de generación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha anunciado promesas de reparaciones y nuevas inversiones en energía solar, pero los resultados han sido insuficientes para resolver la crisis estructural del sistema eléctrico. La falta de financiamiento y el retiro de patanas flotantes por impagos han limitado la capacidad de respuesta efectiva.
¿Cómo ha reaccionado la población ante la situación energética en Cuba?
La población cubana ha manifestado un creciente malestar y escepticismo ante las promesas incumplidas del gobierno. La frase “¡Somos Continuidad!” se ha resignificado como una denuncia del sistema, reflejando el hartazgo colectivo frente a la perpetuación de los apagones y la falta de soluciones reales.
