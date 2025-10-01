Cuba inicia octubre con apagones masivos por déficit de casi 1,900 MW

Vídeos relacionados:

Cuba arrancó octubre bajo el peso de los apagones masivos, tras un cierre de septiembre que dejó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al límite de su capacidad.

Según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE), el martes 30 de septiembre el servicio estuvo afectado durante las 24 horas y continuó interrumpido en la madrugada de este martes.

La máxima afectación fue de 1,951 MW a las 20:10 horas, cifra superior a lo planificado debido a la entrada tardía de la unidad 5 de la termoeléctrica Diez de Octubre.

Los 31 parques solares fotovoltaicos en operación aportaron 3,208 MWh, con una potencia máxima de 651 MW, un alivio insuficiente ante el pronunciado déficit de generación que arrastra el SEN.

Pronóstico para el pico

Para el horario pico de la jornada la UNE prevé una ligera recuperación de 50 MW en motores de generación distribuida y la entrada parcial de la unidad 3 de Renté con otros 50 MW. Aun así, la disponibilidad apenas alcanzaría los 1,700 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3,500 MW.

El déficit esperado para la noche es de 1,800 MW, lo que provocará una afectación de hasta 1,870 MW, confirmando que octubre comienza bajo la misma dinámica de apagones masivos que caracterizó a septiembre.

Estado del sistema

A las seis de la mañana de este martes, la disponibilidad de generación era de apenas 1,600 MW, frente a una demanda de 2,880 MW, lo que dejó más de 1,325 MW afectados por déficit de capacidad. La UNE estimó para el horario de la media una afectación de alrededor de 1,300 MW.

Entre las principales incidencias reportadas figuran la avería de la unidad 2 de la CTE Felton y de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté, mientras permanecen en mantenimiento la unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Las limitaciones térmicas suman otros 525 MW fuera de servicio.

A ello se añaden los problemas derivados de la escasez de combustible: 78 centrales de generación distribuida están fuera con 538 MW indisponibles, además de otros 154 MW paralizados por falta de lubricante, lo que representa un total de 692 MW perdidos por esta causa.

Situación en La Habana

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana informó en sus redes sociales que durante la jornada del martes el servicio eléctrico estuvo interrumpido durante las 24 horas, sin que se cumpliera la programación de apagones establecida.

La capital sufrió una máxima afectación de 267 MW a las 8:40 de la noche, con los seis bloques impactados simultáneamente, lo que impidió aplicar los cortes de manera rotativa.

Al cierre del parte permanecían 71 MW afectados, y la empresa subrayó que, más allá de la planificación publicada, las interrupciones dependen directamente de las exigencias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que provoca que en situaciones críticas se produzcan apagones generalizados en toda la ciudad.

Un septiembre crítico y un octubre que comienza igual

Septiembre terminó convertido en uno de los meses más difíciles para el SEN en lo que va de año, acumulando déficits cercanos a los 2,000 MW.

La deteriorada infraestructura provocó dos colapsos de gran magnitud —uno parcial en el Oriente de Cuba el 8 de septiembre y otro general en todo el país el día 10— y registró múltiples salidas de servicio en las termoeléctricas de Guiteras, Felton, Renté, Mariel y Céspedes.

A lo largo del mes, las afectaciones se extendieron casi de forma continua, con jornadas completas de apagones que impactaron a millones de hogares.

Lejos de ofrecer una mejoría, los primeros partes de octubre confirman que el panorama continuará igual de adverso. La combinación de averías, mantenimientos atrasados, limitaciones térmicas y falta de combustible mantiene al SEN en una situación de colapso técnico, incapaz de garantizar la demanda nacional incluso en condiciones normales.

Este escenario ha intensificado el malestar ciudadano, expresado en cacerolazos, cortes de calles y protestas en barrios de La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y otras provincias. Vecinos exigen una solución a apagones que se prolongan más de 20 horas, mientras crece la desconfianza en los anuncios oficiales sobre la recuperación del sistema.

Con la crisis energética en ascenso, octubre se perfila como la continuación de un ciclo de apagones masivos, que no solo golpea la economía y la vida cotidiana, sino que también alimenta un creciente descontento social frente a un servicio eléctrico cada vez más inestable.