Fin de semana de fuertes apagones en Cuba por insuficiencia en la generación eléctrica

Cuba llega al final de la semana con un día que estará marcado por fuertes apagones debido a la insuficiencia en la generación eléctrica.
Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en un comunicado publicado en su muro de Facebook, el sábado 27 de septiembre el servicio eléctrico se vio afectado las 24 horas, interrupción que se extendió durante toda la madrugada del domingo.
La máxima afectación registrada por déficit de capacidad de generación alcanzó 1,737 MW a las 8:00 pm, cifra superior a lo planificado debido a la no entrada a tiempo de la unidad 6 de la CTE Mariel.
A las 6:00 am de este domingo, la disponibilidad total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,760 MW frente a una demanda de 2,939 MW, dejando un déficit de 1,217 MW.
Para el horario de la media se estima una afectación de 1,100 MW.
Incidencias en centrales y limitaciones térmicas
El SEN se vio afectado por averías en unidades de las termoeléctricas Felton, Nuevitas y Renté, mientras que labores de mantenimiento se realizan en las CTE Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
Además, 393 MW permanecieron fuera de servicio por limitaciones térmicas, y otros 637 MW se vieron afectados por problemas de combustible y falta de lubricante en centrales de generación distribuida.
Pronóstico para el horario pico
Para las horas de mayor demanda, se espera una recuperación parcial de 50 MW provenientes de motores de generación distribuida que actualmente no operan por falta de combustible.
Bajo estas condiciones, la disponibilidad estimada sería de 1,810 MW, frente a una demanda máxima de 3,430 MW, lo que generaría un déficit de 1,620 MW, con afectaciones de hasta 1,690 MW.
Situación en La Habana
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) precisó que en la capital se afectó el servicio eléctrico durante 23 horas y 30 minutos.
El suministro fue restablecido a las 3:08 am del domingo, con una máxima afectación de 146 MW registrada a las 8:50 pm.
La entidad subrayó que no fue necesario afectar los bloques planificados durante el día y que el bloque de reserva 5 no se vio afectado.
Reiteró que estas interrupciones dependen exclusivamente de las exigencias del SEN.
Contribución de la energía solar
Los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,305 MWh, con una potencia máxima de 426 MW durante las horas de media demanda.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
¿Por qué hay apagones masivos en Cuba?
Los apagones masivos en Cuba se deben a un déficit significativo en la generación eléctrica del país. Este déficit es causado por la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, averías frecuentes, limitaciones térmicas, falta de combustible y lubricantes, así como una mala gestión estatal. Estas condiciones han llevado a que la demanda supere con creces la capacidad de generación disponible.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la generación eléctrica en Cuba?
La falta de combustible limita la operación de las centrales de generación distribuida en Cuba, lo que contribuye al déficit en la generación eléctrica. Muchas de estas centrales están inactivas debido a la escasez de combustible, lo que significa una pérdida significativa en la capacidad de generación del país y agrava los apagones.
¿Cuál es el papel de la energía solar en la generación eléctrica de Cuba?
Aunque los parques solares fotovoltaicos han sido implementados en Cuba y aportan energía al sistema, su producción es insuficiente para cubrir el déficit estructural de generación eléctrica del país. A pesar de generar miles de MWh, la energía renovable aún no alcanza a compensar las carencias en la generación térmica tradicional.
¿Qué medidas se están tomando para mitigar los apagones en Cuba?
Las autoridades cubanas han intentado realizar mantenimientos programados y han promovido el uso de energía renovable, como la solar, para mejorar la situación. Sin embargo, la falta de una estrategia efectiva y los problemas estructurales continúan afectando negativamente al sistema eléctrico. El gobierno insiste en la necesidad de racionalizar el consumo, pero las soluciones a largo plazo siguen siendo inciertas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.