Fin de semana de fuertes apagones en Cuba por insuficiencia en la generación eléctrica

Cuba llega al final de la semana con un día que estará marcado por fuertes apagones debido a la insuficiencia en la generación eléctrica.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en un comunicado publicado en su muro de Facebook, el sábado 27 de septiembre el servicio eléctrico se vio afectado las 24 horas, interrupción que se extendió durante toda la madrugada del domingo.

La máxima afectación registrada por déficit de capacidad de generación alcanzó 1,737 MW a las 8:00 pm, cifra superior a lo planificado debido a la no entrada a tiempo de la unidad 6 de la CTE Mariel.

A las 6:00 am de este domingo, la disponibilidad total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,760 MW frente a una demanda de 2,939 MW, dejando un déficit de 1,217 MW.

Para el horario de la media se estima una afectación de 1,100 MW.

Incidencias en centrales y limitaciones térmicas

El SEN se vio afectado por averías en unidades de las termoeléctricas Felton, Nuevitas y Renté, mientras que labores de mantenimiento se realizan en las CTE Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Además, 393 MW permanecieron fuera de servicio por limitaciones térmicas, y otros 637 MW se vieron afectados por problemas de combustible y falta de lubricante en centrales de generación distribuida.

Pronóstico para el horario pico

Para las horas de mayor demanda, se espera una recuperación parcial de 50 MW provenientes de motores de generación distribuida que actualmente no operan por falta de combustible.

Bajo estas condiciones, la disponibilidad estimada sería de 1,810 MW, frente a una demanda máxima de 3,430 MW, lo que generaría un déficit de 1,620 MW, con afectaciones de hasta 1,690 MW.

Situación en La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) precisó que en la capital se afectó el servicio eléctrico durante 23 horas y 30 minutos.

El suministro fue restablecido a las 3:08 am del domingo, con una máxima afectación de 146 MW registrada a las 8:50 pm.

La entidad subrayó que no fue necesario afectar los bloques planificados durante el día y que el bloque de reserva 5 no se vio afectado.

Reiteró que estas interrupciones dependen exclusivamente de las exigencias del SEN.

Contribución de la energía solar

Los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,305 MWh, con una potencia máxima de 426 MW durante las horas de media demanda.

