El Chacal no necesita un escenario lleno ni luces de neón para brillar. Esta vez, el popular reguetonero cubano emocionó a sus seguidores desde el lugar más íntimo: su propia casa, rodeado de su familia y acompañado por un grupo de mariachis.

En el video, compartido en sus redes, Ramón Lavado aparece con micrófono en mano, cantando con energía y soltura mientras los mariachis lo siguen con guitarras y trompetas. A su alrededor, familiares y amigos disfrutan el momento, entre risas, aplausos y mucha emoción.

En medio de la descarga, el artista deja una reflexión que muchos aplaudieron: “El hombre no tiene manera de fracasar si todo lo que piensa es en base a su familia”.

La frase tocó fibras, y los comentarios no se hicieron esperar. “El más completo”, “ídolo”, “leyenda”, “ejemplo de humildad”, fueron algunas de las palabras que más se repitieron entre los fans. También hubo quienes destacaron a los músicos invitados, y hasta quien dijo que le encantaría tener a El Chacal de vecino, solo para escucharlo cantar todos los días.

En la descripción del video, el artista escribió con su estilo desenfadado: “A la casa hay que llegar aunque sea con un boniato en la mano”. Y ese espíritu se sintió en cada segundo de la grabación: autenticidad, sencillez y mucho cariño familiar.

Con momentos como este, El Chacal demuestra que no solo es un referente de la música urbana, sino también alguien que sabe disfrutar lo esencial. La fama puede esperar… pero la familia, no.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre El Chacal y su vida personal y artística