Le dijo a su hija que no podía ir a sus 15, pero apareció en Cuba disfrazado de Stitch en plena fiesta

Una emotiva sorpresa vivió una joven cubana durante la celebración de sus 15 años cuando su padre, quien le había dicho que no podría asistir a la fiesta, apareció disfrazado del personaje de Disney Stitch para bailar con ella el tradicional vals.
En el video, compartido en TikTok, se observa a la quinceañera vestida con un elegante traje azul mientras baila con el tierno personaje animado. Lo que ella no sabía era que debajo de la botarga estaba su propio padre.
Tras unos instantes de baile, el hombre se arrodilló frente a su hija y se quitó la máscara, revelando su identidad. La joven no pudo contener la emoción y corrió a abrazarlo entre lágrimas, desatando también el llanto de familiares y amigos presentes en la fiesta.
La conmovedora escena se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la creatividad del padre para sorprender a su hija en una fecha tan especial, pese a las dificultades que le impedían llegar a la celebración.
El momento quedó registrado en varias fotografías y videos que muestran cómo el disfraz permitió que la sorpresa fuese aún más inolvidable para la quinceañera y sus invitados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.