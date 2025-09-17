"Gracias por ser más linda que la palabra": L Kimii se pone romántico y Samantha Hernández cae rendida de amor

El amor está en el aire… y también en las redes sociales. El reguetonero L Kimii volvió a derrochar romanticismo al sorprender a la influencer Samantha Hernández con un enorme ramo de rosas rojas, un gesto que no pasó desapercibido y que ambos compartieron en sus historias de Instagram.

Fue el propio L Kimii quien publicó una imagen de Samantha dentro de un auto, con las manos en el rostro sin poderse creer el impresionante ramo que tenía sobre su regazo.

"Así o más grande", escribió el cantante junto a la foto dejando claro que no escatima a la hora de demostrar su cariño y amor hacia la joven.

Captura Instagram / L Kimii

Samantha también reaccionó en sus redes, mostrando una tarjeta que acompañaba las flores y que decía: "Al fin pudieron llegarte las flores y las postales. Gracias por ser más linda que la palabra".

“OMG”, añadió la influencer junto al video, visiblemente emocionada, dejando entrever que está rendida de amor por el reguetonero.

Captura Instagram / Samantha Hernández

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, lo suyo es un secreto a voces. Esta semana fueron captados paseando por Miami tomados de la mano, lo que terminó de encender las especulaciones.

Confirmado, o no, este romance mantiene a sus seguidores a la expectativa y muchos ya tienen a la pareja como una de sus favoritas.

