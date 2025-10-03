Cuba al borde del colapso energético: Déficit de casi 2,000 MW este viernes

Vídeos relacionados:

La crisis energética que atraviesa Cuba vuelve a evidenciarse este viernes con el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE), que confirmó apagones en todo el país durante las 24 horas del jueves y la madrugada de hoy.

El déficit de generación alcanzó en la jornada pasada un máximo de 1842 MW a las 7:20 pm, coincidiendo con la hora pico, luego de que salieran inesperadamente de servicio varias unidades de la termoeléctrica Renté.

Al amanecer de este viernes, la disponibilidad de generación era de apenas 1420 MW, frente a una demanda que casi duplicaba esa capacidad: 2,680 MW.

Eso dejó a más de 1,270 MW de la demanda nacional sin cubrir desde las primeras horas de la mañana, con estimados de afectaciones de al menos 1,200 MW durante el día.

Las incidencias en el sistema son múltiples y reflejan el colapso estructural de la matriz energética.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Permanecen averiadas varias unidades: la 2 de Felton, la 5 y 8 de Mariel, la 5 de Nuevitas y tres bloques de Renté (3, 5 y 6).

Otras plantas están fuera de servicio por mantenimiento planificado, como las dos unidades de Santa Cruz y la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

A ello se suman 264 MW limitados por problemas térmicos, lo que evidencia el deterioro técnico de las centrales.

La situación empeora con el impacto directo de la escasez de combustible. Según la UNE, 66 centrales de generación distribuida están paradas por falta de diésel, lo que equivale a 556 MW menos de potencia.

Además, 157 MW adicionales no pueden producirse por la carencia de lubricantes, elevando el total de generación perdida por este motivo a 713 MW.

Para el horario pico de este viernes, se espera apenas la entrada en servicio de la unidad 5 de Mariel, con 50 MW, cifra insignificante frente a la magnitud del déficit.

El pronóstico de la UNE es alarmante: una disponibilidad de 1,470 MW frente a una demanda prevista de 3,300 MW, lo que dejaría un hueco de 1,830 MW. En la práctica, eso significa apagones de hasta 1,900 MW en el momento de mayor consumo.

Aunque el organismo estatal intentó mostrar como positivo el aporte de los 32 nuevos parques solares -que entregaron 2,917 MWh durante el jueves, con un pico de 583 MW al mediodía-, lo cierto es que estas fuentes renovables apenas mitigan el colapso generalizado del sistema.

La Empresa Eléctrica de La Habana también reconoció en una nota en Facebook que la capital estuvo afectada durante toda la jornada del jueves, con un déficit de 410 MW a las 10:00 pm, lo que obligó a apagar los seis bloques programados de la ciudad.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Detrás de los tecnicismos y los partes oficiales se mantiene una realidad: el país sigue sumido en una crisis energética estructural provocada por décadas de mala gestión, falta de inversión y ausencia de transparencia del régimen, que condena a millones de cubanos a jornadas de más de 20 horas sin electricidad, con un impacto devastador en la vida cotidiana, la economía y la salud pública.

