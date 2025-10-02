Prestigiosos músicos cubanos estallan contra los apagones: "Te roban las ganas"

Vídeos relacionados:

La crisis energética en Cuba alcanza niveles insostenibles y ahora incluso los músicos más reconocidos del país han alzado la voz contra los prolongados apagones que golpean la Isla.

Carlos y Ele Alfonso, figuras emblemáticas de la música cubana y habituales representantes de la Nueva Trova y del Grupo Síntesis, expresaron su frustración en redes sociales tras un miércoles marcado por interrupciones eléctricas constantes.

"Qué abuso hemos tenido tres apagones en un mismo día. Es inhumano", escribieron Carlos y Ele Alfonso en Facebook.

Captura de Facebook / Carlos Ele Alfonso

Apenas unos días antes habían señalado en otro post: "¿Qué clase de vida propone una ciudad totalmente a oscuras?... ¡Te roban las ganas!".

Captura de Facebook / Carlos Ele Alfonso

Sus palabras reflejan no solo el agotamiento de los ciudadanos, sino también la indignación de artistas que habitualmente evitan pronunciarse para no buscarse problemas.

Alexander Abreu, otro reconocido músico cubano, se ha mostrado igualmente frustrado, aunque con cautela.

En su cuenta de Facebook comentó recientemente: "Estoy a punto de decir una mala palabra", evidenciando el hartazgo que la crisis energética provoca incluso entre los artistas más discretos.

Captura de Facebook / Alex Abreu

El miércoles fue un ejemplo extremo de la crisis: la Unión Eléctrica reportó que el déficit de generación llegó a 1906 MW a las 8:40 pm, más que los 1870 MW planificados. El apagón se prolongó hasta la madrugada de hoy.

En La Habana, la situación fue particularmente crítica. El servicio estuvo interrumpido durante 24 horas, con los seis bloques afectados.

El panorama no mejora. Para la jornada de hoy se pronostica una afectación de 1810 MW durante el horario pico, lo que evidencia la incapacidad del sistema para sostener un suministro mínimo estable.

La dependencia de equipos envejecidos, la falta de mantenimiento y la ausencia de planificación reflejan la gestión ineficiente y negligente del gobierno, que mantiene a la Isla sumida en la oscuridad.

Mientras los apagones prolongados afectan la vida diaria, los servicios esenciales y la economía, los cubanos continúan esperando soluciones urgentes que el gobierno no ha ofrecido.

La protesta de artistas como Carlos y Ele Alfonso y Alexander Abreu, ponen en evidencia el hartazgo generalizado y la desesperanza de una población que ya no puede tolerar más interrupciones en un suministro básico para la vida cotidiana.

Cada día se agudiza la precariedad del sistema eléctrico nacional, y a pesar de los anuncios oficiales, la crisis energética en Cuba sigue sin soluciones visibles y amenaza con prolongarse en los próximos días.

