Prestigiosos músicos cubanos estallan contra los apagones: "Te roban las ganas"

La crisis energética en Cuba alcanza niveles insostenibles y ahora incluso los músicos más reconocidos del país han alzado la voz contra los prolongados apagones que golpean la Isla.
Carlos y Ele Alfonso, figuras emblemáticas de la música cubana y habituales representantes de la Nueva Trova y del Grupo Síntesis, expresaron su frustración en redes sociales tras un miércoles marcado por interrupciones eléctricas constantes.
"Qué abuso hemos tenido tres apagones en un mismo día. Es inhumano", escribieron Carlos y Ele Alfonso en Facebook.
Apenas unos días antes habían señalado en otro post: "¿Qué clase de vida propone una ciudad totalmente a oscuras?... ¡Te roban las ganas!".
Sus palabras reflejan no solo el agotamiento de los ciudadanos, sino también la indignación de artistas que habitualmente evitan pronunciarse para no buscarse problemas.
Alexander Abreu, otro reconocido músico cubano, se ha mostrado igualmente frustrado, aunque con cautela.
En su cuenta de Facebook comentó recientemente: "Estoy a punto de decir una mala palabra", evidenciando el hartazgo que la crisis energética provoca incluso entre los artistas más discretos.
El miércoles fue un ejemplo extremo de la crisis: la Unión Eléctrica reportó que el déficit de generación llegó a 1906 MW a las 8:40 pm, más que los 1870 MW planificados. El apagón se prolongó hasta la madrugada de hoy.
En La Habana, la situación fue particularmente crítica. El servicio estuvo interrumpido durante 24 horas, con los seis bloques afectados.
El panorama no mejora. Para la jornada de hoy se pronostica una afectación de 1810 MW durante el horario pico, lo que evidencia la incapacidad del sistema para sostener un suministro mínimo estable.
La dependencia de equipos envejecidos, la falta de mantenimiento y la ausencia de planificación reflejan la gestión ineficiente y negligente del gobierno, que mantiene a la Isla sumida en la oscuridad.
Mientras los apagones prolongados afectan la vida diaria, los servicios esenciales y la economía, los cubanos continúan esperando soluciones urgentes que el gobierno no ha ofrecido.
La protesta de artistas como Carlos y Ele Alfonso y Alexander Abreu, ponen en evidencia el hartazgo generalizado y la desesperanza de una población que ya no puede tolerar más interrupciones en un suministro básico para la vida cotidiana.
Cada día se agudiza la precariedad del sistema eléctrico nacional, y a pesar de los anuncios oficiales, la crisis energética en Cuba sigue sin soluciones visibles y amenaza con prolongarse en los próximos días.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué están ocurriendo tantos apagones en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe a un déficit de generación eléctrica, causado por la dependencia de equipos envejecidos, falta de mantenimiento y una gestión gubernamental ineficiente. Esto ha resultado en apagones prolongados que afectan la vida diaria de millones de cubanos.
¿Cómo están reaccionando los músicos cubanos ante la crisis energética?
Músicos reconocidos como Carlos y Ele Alfonso han expresado su frustración en redes sociales debido a los continuos apagones. Ellos, junto a otros artistas como Alexander Abreu, han manifestado públicamente su indignación, sumándose al clamor popular por soluciones urgentes.
¿Qué impacto tienen los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones prolongados en Cuba afectan gravemente la vida diaria, impactando servicios esenciales, la economía y la calidad de vida. Los ciudadanos enfrentan dificultades para conservar alimentos, acceder a servicios médicos adecuados y mantener una vida normal bajo condiciones de calor extremo y falta de electricidad.
¿Qué soluciones ha propuesto el gobierno cubano para la crisis energética?
A pesar de las promesas oficiales de mejoras, el gobierno cubano no ha ofrecido soluciones concretas a la crisis energética. Las deficiencias estructurales del sistema eléctrico y la falta de inversión en infraestructura continúan siendo obstáculos significativos, dejando a la población sin expectativas claras de mejora.
