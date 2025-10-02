La Habana sufre severos apagones y crece la desesperación ciudadana: "Esto no es vida"

Vídeos relacionados:

La capital cubana enfrentó el miércoles una jornada especialmente crítica de interrupciones eléctricas, reflejo de una crisis energética que no da tregua y mantiene a los ciudadanos al borde del agotamiento.

Según la Empresa Eléctrica de La Habana, la baja disponibilidad de generación obligó a afectar 296 MW por emergencia, dejando sin electricidad a múltiples bloques de la ciudad, incluidos los bloques 3, 4, 5 y 6, que fueron calificados como de "emergencia".

Los habaneros manifestaron su frustración de manera contundente en redes sociales.

Comentarios en la página de Facebook de la empresa dejaron ver el hartazgo: "Hasta cuándo. Esto no es vida", escribió un usuario.

Otros denunciaron la arbitrariedad con que se corta y se restablece la electricidad, y los problemas que ello genera.

"Respeten a este pueblo trabajador cansado del mismo discurso y las mismas justificaciones, amanecemos sin corriente, nos acostamos sin corriente, las madrugadas sin corriente y con mosquitos ya no aguantamos más", expresó una guía de turismo.

Algunos cuestionaron que los apagones afectan siempre al pueblo, mientras los sectores privilegiados permanecen sin interrupciones.

"Todos los bloques apagados, pagando por las zonas de los intocables que son los que la derrochan y nunca les quitan la electricidad", afirmó una madre de familia.

El miércoles fue un día especialmente duro. La capital sufrió apagones prolongados, afectando la vida cotidiana de miles de familias.

Aunque en La Habana las horas sin electricidad suelen ser menores que en otras provincias -donde los apagones superan las 24 horas continuas-, la situación en la capital refleja la magnitud de la crisis energética que atraviesa toda la Isla.

Si La Habana, con cierta prioridad, enfrenta cortes tan severos, es evidente que en el resto del país la situación es horrenda.

La Empresa Eléctrica explicó que la reposición del servicio se hará de acuerdo con las exigencias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), priorizando los bloques con mayor tiempo de afectación, pero no ofreció plazos concretos ni soluciones inmediatas.

Los ciudadanos, mientras tanto, expresan un cansancio creciente y una sensación de abandono: "Vergüenza, son una vergüenza... Basta, soluciones es lo que queremos, ni una explicación ni una justificación más. Soluciones", reclamó otro usuario.

La crisis evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar un suministro básico y constante, producto de una gestión negligente, la falta de planificación y la dependencia de equipos envejecidos.

Mientras la población enfrenta jornadas agotadoras, afectada por la falta de luz y sus consecuencias en la vida cotidiana y los servicios esenciales, las autoridades continúan sin implementar medidas efectivas que reviertan la situación.

El miércoles se convierte así en un ejemplo más del colapso del SEN, dejando en evidencia que la Isla permanece sumida en la oscuridad y que, sin cambios estructurales y decisiones responsables, los cubanos seguirán viviendo bajo apagones prolongados que les arrebatan la vida cotidiana y la esperanza.

