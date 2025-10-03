Daddy Yankee volverá al escenario tras dos años de ausencia y lo hará en Premios Billboard 2025

Vídeos relacionados:
El ícono del reguetón Daddy Yankee, ahora bajo un nuevo nombre artístico DY, reaparecerá en el escenario tras casi dos años de su retiro, con una presentación especial en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, el próximo 23 de octubre en Miami.
La actuación, anunciada por Telemundo y Billboard, tendrá lugar en el James L. Knight Center y marcará el regreso del artista puertorriqueño luego de culminar su gira “La Última Vuelta” en diciembre de 2023, con la que había puesto fin a su carrera musical tras más de tres décadas de trayectoria.
Durante esa gira, DY vendió cerca de dos millones de entradas y generó más de 200 millones de dólares en ingresos, según cifras oficiales. Ahora, con esta nueva aparición, el llamado Big Boss del reguetón vuelve con la promesa de ofrecer un espectáculo que, según los organizadores, “inspirará y emocionará al público”.
Daddy Yankee se ha mantenido en el foco mediático desde su retiro, pero no por cuestiones relacionadas con la música sino a raíz de su divorcio y el polémico manejo de sus empresas, sin embrago, en los últimos meses se ha concentrado en su faceta espiritual. En julio de este año, estrenó Sonríele, una canción de contenido cristiano, lo que reflejó un giro en su enfoque artístico.
Con una carrera repleta de premios, DY continúa siendo una figura clave en la expansión global del reguetón y en la influencia de las nuevas generaciones de artistas urbanos.
Preguntas Frecuentes sobre el Regreso de Daddy Yankee a los Escenarios
¿Por qué Daddy Yankee cambió su nombre a DY?
Daddy Yankee cambió su nombre a DY para evitar compartir ganancias con su exesposa, Mireddys González. El nombre "Daddy Yankee" está registrado como marca asociada a sus empresas, que están en disputa legal con su ex y su excuñada. Al adoptar el nombre DY, busca preservar sus ingresos y evitar más conflictos legales.
Lo más leído hoy:
¿Cuándo y dónde será el regreso de DY a los escenarios?
DY regresará a los escenarios el 23 de octubre de 2025 en los Premios Billboard de la Música Latina. El evento tendrá lugar en el James L. Knight Center en Miami, marcando su primera presentación desde su retiro en 2023 tras la gira "La Última Vuelta".
¿Cuál es el enfoque actual de la música de DY?
DY ha adoptado un enfoque más espiritual y positivo en su música, reflejado en su reciente lanzamiento "Sonríele", una canción de contenido cristiano. Aunque no ha confirmado si seguirá haciendo música cristiana, sus letras actuales abordan temas de fe, gratitud y superación personal, alejándose del tono urbano tradicional.
¿Qué desafíos legales enfrenta DY actualmente?
DY enfrenta desafíos legales con su exesposa y su excuñada, a quienes acusa de acceder sin autorización a correos y documentos confidenciales de sus empresas y de eliminar información crucial. Ha presentado una demanda por 12 millones de dólares como compensación por el presunto sabotaje que afectó operaciones clave de sus negocios.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.