Daddy Yankee volverá al escenario tras dos años de ausencia y lo hará en Premios Billboard 2025

El ícono del reguetón Daddy Yankee, ahora bajo un nuevo nombre artístico DY, reaparecerá en el escenario tras casi dos años de su retiro, con una presentación especial en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, el próximo 23 de octubre en Miami.

La actuación, anunciada por Telemundo y Billboard, tendrá lugar en el James L. Knight Center y marcará el regreso del artista puertorriqueño luego de culminar su gira “La Última Vuelta” en diciembre de 2023, con la que había puesto fin a su carrera musical tras más de tres décadas de trayectoria.

Durante esa gira, DY vendió cerca de dos millones de entradas y generó más de 200 millones de dólares en ingresos, según cifras oficiales. Ahora, con esta nueva aparición, el llamado Big Boss del reguetón vuelve con la promesa de ofrecer un espectáculo que, según los organizadores, “inspirará y emocionará al público”.

Daddy Yankee se ha mantenido en el foco mediático desde su retiro, pero no por cuestiones relacionadas con la música sino a raíz de su divorcio y el polémico manejo de sus empresas, sin embrago, en los últimos meses se ha concentrado en su faceta espiritual. En julio de este año, estrenó Sonríele, una canción de contenido cristiano, lo que reflejó un giro en su enfoque artístico.

Con una carrera repleta de premios, DY continúa siendo una figura clave en la expansión global del reguetón y en la influencia de las nuevas generaciones de artistas urbanos.

