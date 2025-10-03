“Si yo pude, ustedes pueden”: Inspira al mostrar la reforma de su casa en Cuba siendo I-220A

Un cubano que emigró a Estados Unidos bajo el estatus migratorio I-220A mostró en TikTok la casa que logró comprar y reconstruir en Cuba, como ejemplo de esfuerzo y motivación para quienes atraviesan la misma situación.

En el video, publicado en la cuenta @gegnny, se ven imágenes del antes y el después de la vivienda: una construcción deteriorada y semidestruida que, con el paso del tiempo, fue transformada hasta convertirse en un hogar moderno y funcional.

El clip comienza con la fachada de la casa original y continúa con las fases de remodelación, en las que aparecen nuevas rejas, ventanas y acabados.

Finalmente, se aprecia el interior completamente renovado, con sala amueblada, comedor, cocina equipada y detalles de confort como un televisor de gran tamaño y sistemas eléctricos modernos.

Sobre el video se lee el mensaje: “La casa que compré y reconstruí siendo I-220A. Si yo pude, ustedes pueden. Fuerza para mis I-220A”.

La publicación se viralizó rápidamente, generando comentarios de apoyo y admiración entre cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de ellos también bajo el estatus de libertad condicional supervisada (I-220A) en Estados Unidos.

Este tipo de testimonios refleja la realidad de miles de migrantes cubanos que, a pesar de las dificultades legales y económicas, buscan apoyar a sus familias en Cuba y mejorar las condiciones de vida en la isla.

Preguntas Frecuentes sobre Migración y Logros de Cubanos con I-220A