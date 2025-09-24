Cubanos reaccionan ante diseño de casas contenedores en Guantánamo: "El pueblo se llamará Microondas"

El proyecto del gobierno cubano para alojar a damnificados del huracán Óscar en viviendas hechas con contenedores en Guantánamo ha provocado una ola de críticas e indignación en las redes sociales.

Los ciudadanos denuncian la precariedad y el riesgo de estas estructuras en el clima extremo del oriente cubano, marcado no solo por el ardiente sol, sino también por frecuentes tormentas eléctricas y lluvias intensas.

"El metal es un buen conductor para adaptarse a este clima. Las nuevas casas son una joya de la ingeniería cubana", dijo irónicamente un usuario en Facebook.

Los internautas no tardaron en bautizar el nuevo asentamiento como “el microondas”, en referencia a las altísimas temperaturas que pueden alcanzar estos contenedores sin aislamiento térmico ni ventilación adecuada.

Un internauta cuestionó si el gobierno tiene previsto instalar aires acondicionados ecológicos “que no usen corriente porque corriente no hay el 90 % del tiempo”.

"Eso es una falta de respeto... Pobres personas, se van a asar con estos apagones", escribió otra cubana, mientras alguien ironizó: "El tiempo de cocción para el que viva ahí son 45 minutos".

Las reacciones en redes sociales no se limitaron al sarcasmo. También abundaron los señalamientos sobre los riesgos eléctricos que implican estas viviendas de paredes metálicas en una zona propensa a tormentas y rayos.

“Cuando comience a tronar, tienen que salir de dentro los contenedores o ponerles cables a tierra”, advirtió una usuaria.

Otros se preguntaron por qué las autoridades no destinan este tipo de viviendas a funcionarios de alto rango: “Quisiera ver un jefe viviendo ahí en pleno mediodía y sin corriente”.

La iniciativa fue presentada como una solución “temporal”. Las autoridades aseguran que cada unidad contará con dos habitaciones, sala, cocina y baño, y que estarán protegidas contra la corrosión.

Sin embargo, hasta ahora no se han ofrecido detalles sobre sistemas de climatización o aislamiento térmico, aspectos fundamentales para hacer habitables estas estructuras metálicas en el clima cubano.

Crisis de la vivienda en Cuba

Las imágenes compartidas desde la comunidad de Buena Vista, en San Antonio del Sur, muestran la instalación de estas viviendas improvisadas en una provincia donde las temperaturas pueden superar los 35 grados a la sombra.

En octubre de 2024, en Guantánamo el ciclón destruyó más de 13,000 viviendas. El General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, visitó el sitio el 22 de septiembre de 2025 para supervisar el avance de la obra.

Se prevé instalar un total de 60 contenedores reciclados y solo 23 han comenzado a montarse hasta la fecha. El objetivo era terminar dos módulos por día, pero las imágenes sugieren un ritmo más lento del anunciado.

Las obras están a cargo de empresas estatales como Génedis, Muebles Imperio, Valbo, Cedai, la Dirección Provincial de la Vivienda y el Ministerio de la Construcción, que desde hace más de una década incumple sus planes, sin que al régimen parezca importarle.

Un parche frente al colapso habitacional

La reutilización de contenedores como viviendas no es inédita en el mundo, pero su implementación en países desarrollados se realiza bajo estrictas normas de habitabilidad, incluyendo aislamiento térmico, climatización y diseño interior adecuado. Nada de eso parece cumplirse en el caso cubano.

En redes, muchos coincidieron en que esta medida es otro ejemplo de cómo el pueblo cubano se ve forzado a aceptar soluciones “chapuceras”, en un contexto de profunda crisis de recursos, materiales y energía eléctrica.

Algunos cubanos defendieron el concepto de reciclaje de contenedores, señalando que “en muchos lugares del mundo existen” este tipo de casas, pero la mayoría resaltó que en esos casos hay inversión, planificación y condiciones mínimas de habitabilidad, muy distintas al contexto de la isla.

El gobierno asegura que esta es una alternativa “creativa” para enfrentar la devastación causada por el huracán, pero para muchos, se trata simplemente de una muestra más del colapso del sistema de vivienda en Cuba.

“Con libertad, los cubanos no tendrían que ser tratados como esclavos. Solo en Cuba pueden llamar ‘solución’ a meter personas en latas de metal sin corriente ni futuro”, concluyó un internauta.

