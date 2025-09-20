Una cubana se ha robado el cariño de miles de personas en TikTok tras compartir, con total honestidad y un toque de humor, un recorrido por su humilde casa en Cuba. El video, publicado por la usuaria @darlingmores, ha recibido miles de "me gusta" y cientos de mensajes que aplauden su autenticidad, su limpieza… y su actitud.

“Mi cocina está negra y asquerosa… pero soy feliz”, dice sin rodeos mientras muestra su fogón de leña y carbón. Lejos de esconder su realidad, la muestra con orgullo y hasta un poco de picardía criolla: “Les voy a dar un estrellón con la realidad”, advierte al principio del video antes de mostrar cada rincón de su casa.

La cubana lleva a sus seguidores por su cocina, una salita sencilla, un baño pequeño pero funcional, y el cuarto principal. Todo en orden, todo limpio. “Yo vivo echando agua, barriendo y pintando. No es fácil”, confiesa.

La publicación rápidamente se volvió viral, provocando una ola de reacciones desde diferentes partes del mundo. Muchos aplaudieron su esfuerzo y su alegría pese a las limitaciones: “No importa si cocinas con carbón, tu casita está hermosa y limpia”, “Tienes lo más importante: paz y dignidad” o “No es vergüenza ser humilde, es orgullo ser luchadora”.

Incluso algunos usuarios ofrecieron ayuda, preguntaron si podían contratarla como guía turística o enviarle cosas desde México. Otros, más críticos, aprovecharon para hablar de la situación en Cuba: “Cuba es un país hermoso, pero ahorita no está adecuado para vivir”, comentó una internauta.

Darlingcu respondió con amabilidad, sin perder el buen ánimo, y dejó claro que su casita –aunque modesta– es su espacio, su esfuerzo y su refugio. “No es mía, es de mi esposo”, aclaró, pero aún así la mantiene como puede: limpia, organizada, y sobre todo, con mucho corazón.

Con una frase que ya muchos repiten en los comentarios, resume su filosofía: “Esto es lo que tengo… y soy feliz.”

