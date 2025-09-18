¡Parece sacada de revista! Cubano enseña su casa en Cuba y sorprende por lo moderna que es

Un usuario cubano identificado como @arnaldo6081 compartió en TikTok un video donde muestra orgulloso su vivienda en Cuba, recientemente remodelada, con el mensaje: “Mi casita en Cuba cada día más linda”.

En las imágenes se aprecia una sala moderna, con piso de mármol, un televisor de pantalla plana colgado en la pared, estantes decorativos, plantas ornamentales y un sofá de diseño en blanco y negro, lo que refleja un estilo poco común en las casas tradicionales de la isla.

El video ha generado decenas de comentarios, algunos celebrando el esfuerzo personal y otros cuestionando la posibilidad de acceder a ese nivel de confort en la Cuba actual.

Entre las reacciones, un usuario comentó irónicamente: “Qué bonita la casa, ¿a qué dirigente se la vas a regalar?”, mientras otro opinó: “Bendiciones, ese es el verdadero sueño americano: estar en tu tierra con todos los hierros y sin jefe”.

También hubo quienes vincularon la publicación con el contexto político del país. “Eso haré yo, pero en una Cuba libre de comunismo, o sea, todavía falta”, escribió un internauta.

La muestra de prosperidad contrasta con la dura crisis económica que atraviesa la isla, donde la mayoría de la población enfrenta dificultades para adquirir materiales de construcción, electrodomésticos o muebles modernos debido a los altos precios en el mercado en divisas.

El video acumula miles de reproducciones y se suma a la tendencia de cubanos dentro y fuera del país que comparten en redes sociales imágenes de remodelaciones y mejoras de viviendas, generando debates sobre desigualdad y acceso a recursos en Cuba.

