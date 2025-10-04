José Daniel Ferrer planea exiliarse con su familia y recibe ola de apoyo

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer anunció, mediante una carta difundida por sus familiares, su intención de salir al exilio con su familia, gesto que desató una cascada de respaldos públicos de activistas, artistas y políticos dentro y fuera de Cuba.

Entre los mensajes, la activista Carolina Barrero aseguró haber leído la carta escrita desde la prisión de Mar Verde en la que Ferrer anuncia su salida al exilio, y expresó su “apoyo incondicional” a él y a sus familiares, al considerar el exilio “un nuevo terreno de batalla”.

El cineasta Lilo Vilaplana celebró la decisión con un “Bienvenido a la libertad, patriota”, mientras que el director del Observatorio de Derechos Humanos en Cuba, Yaxys D. Cires, destacó su “lucha por la libertad y la democracia” y pidió libertad para los presos políticos.

"Tiene todo mi apoyo, solidaridad y admiración. Es un gran patriota y luchador por la libertad y la democracia en Cuba. Libertad para los presos políticos", escribió Cires.

Desde Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar calificó al régimen como “cruel y cobarde” y a Ferrer como un “símbolo indiscutible de resistencia” forzado al exilio, llamando al “mundo libre” a no permanecer indiferente.

En redes sociales circularon también mensajes de ciudadanos que avalan la decisión por seguridad familiar y reconocen el alto costo personal asumido por Ferrer, con llamados a que no arriesgue la vida en prisión.

"Hombre de honor. Haces bien en irte de Cuba, no vale la pena los cubanos están virados hoy porque la están pasando mal, pero cuando no les faltaba el pan de la bodega, veían a los opositores y damas de blanco como payasos, como oportunistas, se alegraban de las golpizas", escribió un internauta.

Otro, llamándolo héroe, destacó: "No mereces morir en las mazmorras de esa dictadura por un pueblo que al final del día cuando le pongan la luz una semana entera, ya se les olvida que gente como tú a puesto la integridad de su familia en juego… Sigue adelante".

Desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), reveló que aceptó salir al exilio, una decisión que califica como dolorosa.

Su resolución se debe a presiones extremas del régimen, y estuvo motivada por la necesidad de proteger a su familia.

A través de una carta manuscrita fechada el 10 de septiembre de 2025, Ferrer denuncia una cadena de abusos sistemáticos y reafirma su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba.

“Durante años he sido sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, comienza la misiva, escrita a mano y publicada por su familia en redes sociales.

“Mi familia también ha sido objeto de la más despiadada persecución”, agrega, atribuyendo esta violencia a los intentos del régimen de forzarlo al exilio o a renunciar a su activismo.

Ferrer explica que decidió marcharse del país antes del asalto a su vivienda el 29 de abril, cuando fue regresado a prisión tras la revocación de su libertad condicional.

También señala que la Seguridad del Estado le ha exigido aprovechar el exilio para desacreditar la lucha por la libertad, incluyendo la manipulación de su imagen. “Han estado realizando videos y grabaciones con la intención de realizar publicaciones que pongan en duda nuestro compromiso con la lucha (...), videos y audios para mostrarnos como supuestos agentes de la tiranía.”

Incluso le habrían presionado para casarse en una fecha simbólica para el castrismo: “Ejercieron fuerte presión con la intención de que efectuara mi matrimonio con mi amada pareja, Nelva Ismarays Ortega, el día del natalicio del dictador fallecido.”

Además, según denuncia, pretendían que pidiera a Estados Unidos y la Iglesia Católica que retomaran negociaciones con el régimen. Ferrer es tajante: “Quiero dejar bien claro que si mi vida y la de mi familia depende de que pida tales cosas, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi (...). Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad.”

